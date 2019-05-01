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      Почему Европа и весь мир отмечают 1 мая

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      1 мая – как его отмечают в мире
      1 мая – как его отмечают в мире / Getty Images

      В первые дни мая в мире отмечают Международный день трудящихся, или День труда, однако различные празднования и торжества в этот период берут свое начало еще со времен античности и получили название День богини Майи – покровительницы земли и плодородия.

      К концу XIX века во многих странах западного мира первый день мая проводили с песнями, танцами и приготовлением вкусной еды. Таким образом знаменовали начало весны. Заметим, что такие праздники с приходом христианства потеряли свой языческий характер, однако их празднуют еще и до сих пор.

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      Социалистическую окраску, с которой он ассоциируется у многих жителей бывшего СССР, 1 мая получил после трагических событий 1886 года в американском Чикаго, когда в городе начались массовые демонстрации с требованием 8-часового рабочего дня. К сожалению, такая акция закончилась летально для многих американцев, поскольку во время дальнейших забастовок и митингов происходили стычки с правоохранителями, в результате которых погибли по меньшей мере два рабочих и 8 полицейских, хотя точное количество жертв до сих пор остается неизвестным.

      Cутички, поліція, США

      Столкновения с полицией в Чикаго (США) и взрыв бомбы во время акций протеста в 1886 году

      Уже в июле 1889 года в Париже в связи с американскими событиями Конгресс Второго интернационала объявил 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира и предложил отметить его демонстрациями с социальными требованиями.

      За год новый социалистический праздник распространился фактически по всей Европе: Австро-Венгрия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, США, Норвегия, Франция и Швеция, а чуть позже докатился до Великобритании и Польши.

      Сейчас День труда отмечают фактически в целом мире – 142 страны. В некоторых из них 1 мая является государственным праздником или выходным днем. Однако в основном эта дата в Европе имеет характер демонстраций и массовых столкновений между радикально настроенными митингующими и полицией – такими инцидентами обычно характеризуется Германия.

      Первомайский марш радикалов и столкновения с полицией в Германии

      Относительно остальной Европы, то 1 мая здесь связывают с праздниками цветов. Так, в Англии этот день является выходным, однако это не касается социализма, хотя здесь ежегодно проводятся различные мероприятия, организованные профсоюзами. На самом же деле в Соединенном Королевстве проходят уличные гуляния, парады, ярмарки и средневековые карнавалы: уличные музыканты, циркачи, жонглеры на ходулях, песни и танцы.

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      Жители Сицилии в свою очередь считают, что собранные на 1 мая ромашки обязательно принесут счастье, а в Голландии на майские праздники проходит крупнейший в мире фестиваль тюльпанов.

      Тюльпани, квіти, Нідерланди

      Фестиваль тюльпанов в Амстердаме

      А во Франции первые дни мая принадлежат потусторонней силе, поскольку знаменитая Вальпургиева ночь наступает как раз в ночь на 1 мая. По мнению французов, в это время по улицам гуляет нечистая сила, и даже самые привычные предметы и продукты наделяются магической силой.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости США Новости политики История Фестивали Публикации Статьи Европа Майские праздники Отдых
      Источник: 24 Канал
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