К майским праздникам на Запорожье перекроют въезды в Азовское море

Запорожская областная госадминистрация провела заседание по противоэпидемическим мероприятиям накануне майских праздников. По результатам заседания Запорожская ОГА решила ужесточить ограничения на праздничный период.

О введении дополнительных ограничительных мер сообщает Запорожская облгосадминистрация.

К слову В Бердянске планируют открытие туристического сезона

Они будут действовать в период праздничных выходных с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая. В частности, одобренные ограничения предусматривают:

рекомендовать гражданам без необходимости не выходить на улицу;

запретить работу общественного транспорта, кроме периода с 05.00 до 10.00 и с 15.00 до 20.00 часов;

усилить контроль за запретом посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых или прибрежных зон, кроме выгула домашних животных и в случае служебной необходимости;

принять меры по ограничению без необходимости доступа граждан к прибрежной зоне Азовского моря и других водоемов;

осуществлять рейдовые проверки мобильными группами баз отдыха, общежитий и хостелов по соблюдению карантина.

Вместе с тем на автомобильных дорогах к Азовскому морю установят контрольно-пропускные посты на дорогах, ведущих к побережью. Все для того, чтобы никто не смог проехать к морю без надобности.

Что известно о коронавирусе в Запорожской области?

По состоянию на 29 апреля в Запорожской области подтвердили 228 случаев заболевания коронавирус. Это один из 10 самых низких показателей в Украине.



При этом чуть ли не каждый четвертый больной – 51 человек – уже выздоровел после болезни. От коронавируса на Запорожье умерли всего 5 человек.