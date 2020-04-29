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      К майским праздникам на Запорожье перекроют въезды в Азовское море

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      На Запорожье запретят посещать пляжи во время майских праздников
      На Запорожье запретят посещать пляжи во время майских праздников / ua.dorogovkaz.com

      Запорожская областная госадминистрация провела заседание по противоэпидемическим мероприятиям накануне майских праздников. По результатам заседания Запорожская ОГА решила ужесточить ограничения на праздничный период.

      О введении дополнительных ограничительных мер сообщает Запорожская облгосадминистрация.

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      Они будут действовать в период праздничных выходных с 1 по 3 мая, а также с 9 по 11 мая. В частности, одобренные ограничения предусматривают:

      • рекомендовать гражданам без необходимости не выходить на улицу;
      • запретить работу общественного транспорта, кроме периода с 05.00 до 10.00 и с 15.00 до 20.00 часов;
      • усилить контроль за запретом посещения парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых или прибрежных зон, кроме выгула домашних животных и в случае служебной необходимости;
      • принять меры по ограничению без необходимости доступа граждан к прибрежной зоне Азовского моря и других водоемов;
      • осуществлять рейдовые проверки мобильными группами баз отдыха, общежитий и хостелов по соблюдению карантина.

      Вместе с тем на автомобильных дорогах к Азовскому морю установят контрольно-пропускные посты на дорогах, ведущих к побережью. Все для того, чтобы никто не смог проехать к морю без надобности.

      Что известно о коронавирусе в Запорожской области?
      По состоянию на 29 апреля в Запорожской области подтвердили 228 случаев заболевания коронавирус. Это один из 10 самых низких показателей в Украине.

      При этом чуть ли не каждый четвертый больной – 51 человек – уже выздоровел после болезни. От коронавируса на Запорожье умерли всего 5 человек.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: 9 мая Майские праздники Бердянск Отдых Новости Запорожья Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики
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