До травневих свят на Запоріжжі перекриють в'їзди до Азовського моря

Запорізька обласна держадміністрація провела засідання щодо протиепідемічних заходів напередодні травневих свят. За результатами засідання Запорізька ОДА вирішила посилити обмеження на святковий період.

Про запровадження додаткових обмежувальних заходів повідомляє Запорізька облдержадміністрація.

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Вони діятимуть у період святкових вихідних з 1 по 3 травня, а також з 9 до 11 травня. Зокрема, схвалені обмеження передбачають:

рекомендувати громадянам без нагальної потреби не виходити на вулицю;

заборонити роботу громадського транспорту, крім з 05.00 до 10.00 та з 15.00 до 20.00 годин;

посилити контроль щодо заборони відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових чи прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин та у випадку службової необхідності;

вжити заходів щодо обмеження без нагальної потреби доступу громадян до прибережної зони Азовського моря та інших водоймищ;

здійснювати рейдові перевірки мобільними групами баз відпочинку, готелів, гуртожитків і хостелів щодо дотримання карантинних обмежень.

Разом з тим на автомобільних шляхах до Азовського моря встановлять контрольно-пропускні пости на дорогах, які ведуть до узбережжя. Усе для того, аби ніхто не зміг проїхати до моря без потреби.

Що відомо про коронавірус у Запорізькій області?Станом на 29 квітня у Запорізькій області підтвердили 228 випадків захворювання на коронавірус. Це один з 10 найнижчих показників в Україні.



При цьому ледь не кожен четвертий хворий – 51 людина – вже одужала після хвороби. Внаслідок коронавірусу на Запоріжжі всього померли 5 людей.