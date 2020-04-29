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      У Бердянську планують відкриття туристичного сезону

      - Читать новость на русском
      Бердянськ літо 2020: коли відкриють туристичний сезон - дата
      Що відомо про туристичний сезон у Бердянську / bmr.gov.ua

      Приморське місто Бердянськ, що в Запорізькій області, готується до відкриття літнього туристичного сезону у 2020 році. Якщо карантин скасують вчасно, то старт сезону розпочнеться 29 травня.

      Місцева влада вже затвердила план заходів щодо відкриття літнього сезону, якщо в травні закінчується карантин і дозволять проводити масові заходи, повідомляє Zruchno.Travel.

      Зверніть увагу Подорожі після пандемії: що зміниться і де чекати найбільше туристів

      У Бердянську планують провести відразу два фестивалі: Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості "Топ-Топ" і фестиваль юнацтва та молоді Приазов’я "Розумні діти".

      На Приморській площі планують організувати великий концерт.

      Однак все це можливо виключно у тому випадку, якщо уряд скасує карантинні обмеження через коронавірус 11 травня.

      як україна буде виходити з карантину
      Як Україна виходитиме з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Що відомо про літній туристичний сезон у 2020 році? Туризм – одна зі сфер, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19. Втрати туристичного бізнесу України через епідемію коронавірусу перевищать 1,5 мільярда доларів.

      У ЄС не рекомендують планувати літню відпустку. Водночас Греція, Болгарія, Португалія та Туреччина хочуть відкрити туристичний сезон, однак із значними обмеженнями.

      Як пандемія змінить подорожі – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Подорожі Бердянськ Туристичний бізнес Новини Запоріжжя
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