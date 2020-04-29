У Бердянську планують відкриття туристичного сезону

Приморське місто Бердянськ, що в Запорізькій області, готується до відкриття літнього туристичного сезону у 2020 році. Якщо карантин скасують вчасно, то старт сезону розпочнеться 29 травня.

Місцева влада вже затвердила план заходів щодо відкриття літнього сезону, якщо в травні закінчується карантин і дозволять проводити масові заходи, повідомляє Zruchno.Travel.

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У Бердянську планують провести відразу два фестивалі: Всеукраїнський фестиваль дитячої творчості "Топ-Топ" і фестиваль юнацтва та молоді Приазов’я "Розумні діти".

На Приморській площі планують організувати великий концерт.

Однак все це можливо виключно у тому випадку, якщо уряд скасує карантинні обмеження через коронавірус 11 травня.



Як Україна виходитиме з карантину / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про літній туристичний сезон у 2020 році? Туризм – одна зі сфер, які найбільше постраждали від пандемії COVID-19. Втрати туристичного бізнесу України через епідемію коронавірусу перевищать 1,5 мільярда доларів.



У ЄС не рекомендують планувати літню відпустку. Водночас Греція, Болгарія, Португалія та Туреччина хочуть відкрити туристичний сезон, однак із значними обмеженнями.



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