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      В Бердянске планируют открытие туристического сезона

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      Бердянск лето 2020: когда откроют туристический сезон - дата
      Що відомо про туристичний сезон у Бердянську / bmr.gov.ua

      Приморский город Бердянск, что в Запорожской области, готовится к открытию летнего туристического сезона в 2020 году. Если карантин отменят вовремя, то старт сезона начнется 29 мая.

      Местная власть уже утвердила план мероприятий по открытию летнего сезона, если в мае закончится карантин и позволят проводить массовые мероприятия, сообщает Zruchno.Travel.

      Обратите внимание Путешествия после пандемии: что изменится и где ждать больше туристов

      В Бердянске планируют провести сразу два фестиваля: Всеукраинский фестиваль детского творчества "Топ-Топ" и фестиваль юношества и молодежи Приазовья "Умные дети".

      На Приморской площади планируют организовать большой концерт.

      Однако все это возможно исключительно в том случае, если правительство отменит карантинные ограничения из-за коронавируса 11 мая.

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      Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала

      Что известно о летнем туристическом сезоне в 2020 году? Туризм – одна из сфер, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Потери туристического бизнеса Украины из-за эпидемии коронавируса превысят 1,5 миллиарда долларов.

      В ЕС не рекомендуют планировать летний отпуск. В то же время Греция, Болгария, Португалия и Турция хотят открыть туристический сезон, однако со значительными ограничениями.

      Как пандемия изменит путешествия – читайте в материале 24 канала.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Путешествия Бердянск Туристический бизнес Новости Запорожья
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