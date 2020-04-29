В Бердянске планируют открытие туристического сезона

Приморский город Бердянск, что в Запорожской области, готовится к открытию летнего туристического сезона в 2020 году. Если карантин отменят вовремя, то старт сезона начнется 29 мая.

Местная власть уже утвердила план мероприятий по открытию летнего сезона, если в мае закончится карантин и позволят проводить массовые мероприятия, сообщает Zruchno.Travel.

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В Бердянске планируют провести сразу два фестиваля: Всеукраинский фестиваль детского творчества "Топ-Топ" и фестиваль юношества и молодежи Приазовья "Умные дети".

На Приморской площади планируют организовать большой концерт.

Однако все это возможно исключительно в том случае, если правительство отменит карантинные ограничения из-за коронавируса 11 мая.



Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала

Что известно о летнем туристическом сезоне в 2020 году? Туризм – одна из сфер, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Потери туристического бизнеса Украины из-за эпидемии коронавируса превысят 1,5 миллиарда долларов.



В ЕС не рекомендуют планировать летний отпуск. В то же время Греция, Болгария, Португалия и Турция хотят открыть туристический сезон, однако со значительными ограничениями.



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