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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Путешествия после пандемии: что изменится и где ждать больше туристов

      - Читати новину українською

      Туризм – одна из сфер, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19. Как изменится туризм после того, как страны откроют границы, и какие направления будут самыми популярными – читайте далее в материале.

      Ейфелева вежа і Колізей без туристів, безлюдні вулиці Венеції, спустошені морські курорти Єгипту та Туреччині – все це наслідки світового карантину внаслідок пандемії. Влада змусила закрити усі зони відпочинку. З туристів залишилися лише ті, хто не зміг повернутися додому.

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      ► Гроші

      Ймовірно, після завершення карантину люди не матимуть змоги витрачати кошти на відпочинок, адже багатьом працівникам знизили заробітню платню, а деякі – навіть втратили роботу.

      ► Чистота та гігієна

      Вочевидь, і не скоро мандрівники захочуть повернутися в Єгипет, Туреччину, далекі екзотичні країни і Китай. Адже безпека і гігієна – те, чим зараз перейматимуться туристи насамперед. Тому рідше бронюватимуть квартири. А надаватимуть перевагу готелям, де є стандарти чистоти.

      "На жаль, єгипетський сервіс завжди славився антисанітарією. І ми не знаємо, що буде з цим буде відбуватися цього сезону", – пояснила директорка туристичного бюро Анна Ніколаєва.


      Курорти знижуватиумть ціни, а от авіаперельоти коштуватимуть дорожче / Фото VisionPic.net, Pexels

      ► Зменшення кількості авіакомпаній

      Усі курорти боротимуться за клієнтів. Знижуватимуть ціни або пропонуватимуть безкоштовні послуги. Втім, після всесвітнього карантину не так легко буде купити квиток в будь-яке місце. Авіакомпанії – понесли суттєві втрати. Найвідоміші перевізники скорочують флот. Адже розуміють, що туристів буде менше, і ті літатимуть в найближчі країни.

      "В світі буде значно менше авіакомпаній. Це означає, що не так легко ви зможете дістатися з дому в ту точку, яка вас цікавить. Авіаперельоти коштуватимуть дорожче, ніж зараз. Звісно, вартість залежатиме від напрямку і конкуренції", – припускає аналітик в сфері туризму Генрі Гартвельдт.

      До теми Життя після коронавірусу: як пандемія змінить подорожі

      ► Внутрішні туризм зросте

      Натомість туристи шукатимуть місця для відпочинку всередині країни.

      "Буде розвиватися карпатський регіон. Знову ж таки. Львів, як завжди. І інші маленькі не такі туристичні об'єкти", – зазначила директорка туристичного бюро Анна Ніколаєва.

      Тож це гарна можливість розвинути туризм всередині країни. До того ж, відносно низькі ціни на пальне цьому сприятимуть. Звісно, потрібно вкласти кошти в інфраструктуру. А це, передовсім – дороги і комфортні готелі, чим можуть похвалитися тільки найбільші міста України.


      Після завершення карантину популярнішим стане внутрішній туризм / Фото Porapak Apichodilok, Pexels

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: LifeStyle Новости LifeStyle авиация Отдых Коронавирус COVID-19 Путешествия
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