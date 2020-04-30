Украинцы поддерживают карантин не только из-за страха, – социолог

Большинство украинцев, как и две недели назад, поддерживают ограничения в связи с карантином. По их мнению, власть справляется с пандемией коронавируса. Важным фактором стало ежедневное информирование общества о состоянии борьбы с пандемией.

Такое мнение сайту 24 канала высказал заместитель директора группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

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Государство правильно построило информационную кампанию во время карантина. Выступления президента Зеленского, премьера Шмыгаля, главного санитарного врача Виктора Ляшко работают как сеанс самоуспокоения. Несмотря на то, что есть больные, есть те, кто вызлоровел. Государство контролирует ситуацию. Введение карантина позволило избежать осложнений, общего заражения, больших количества больных и катастрофы в медицине,

– подчеркивает Любомир Мысов.

Социолог добавляет: на общественное мнение повлияло то, что в Украине нет такой сложной ситуации, как в западных странах. К примеру, США или Италии.

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В то же время эксперт отмечает: в апреле по сравнению с мартом, выросли ожидания, что карантин закончится.

Люди начали сами выходить из карантина, соблюдая меры безопасности. В частности, за две последние недели увеличилось количество тех, кто выходит на улицу по несколько раз в день. В первую очередь, это мужчины. То есть те, кто занимается заработком денег для обеспечения благосостояния семьи. Также больше на улицу выходят в селах, чем в городах, что связано с началом сельскохозяйственных работ,

– отметил Мысов.

Как украинцы воспринимают продлении карантина?

Группа "Рейтинг" в течение 24-25 апреля 2020 года провела очередной опрос Украины на карантине. Согласно его результатам:

61% опрошенных оценивают меры, введенные властями по борьбе с коронавирусом, как оптимальные. 14% считают их слишком жесткими, 16% – слишком мягкими.

43% опрошенных украинцев считают, что ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, 33% – что не меняется. Лишь 15% считают, что она улучшается.

29% опрошенных отметили, что выходят из дома несколько раз в день, 23% – один раз в день. 37% выходят лишь раз в несколько дней, 11% – вообще стараются не выходить.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала