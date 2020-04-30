Українці підтримують карантин не лише через страх, – соціолог

Більшість українців, як і два тижні тому, підтримують обмеження у зв’язку з карантином. На їхню думку, влада справляється із пандемією коронавірусу. Важливим фактором стало щоденне інформування суспільства про стан боротьби з пандемією.

Таку думку сайту 24 каналу висловив заступник директора групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

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Держава правильно побудувала інформаційну кампанію під час карантину. Виступи президента Зеленського, прем’єра Шмигаля, головного санлікаря Віктора Ляшка працюють як сеанс самозаспокоєння. Попри те, що є хворі, є ті, хто одужав. Держава контролює ситуацію. Запровадження карантину дозволило уникнути ускладнень, загального зараження, великих кількості хворих і катастрофи в медицині,

– підкреслює Любомир Мисів.

Соціолог додає: на громадську думку вплинуло те, що в Україні немає такої складної ситуації, як у західних країнах. Приміром, США або Італії.

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Водночас експерт зауважує: в квітні, порівняно з березнем, зросли очікування, що карантин завершиться.

Люди почали самі виходити з карантину, дотримуючись заходів безпеки. Зокрема, за два останні тижні збільшилася кількість тих, хто виходить на вулицю по кілька разів на день. У першу чергу, це чоловіки. Тобто ті, хто займається заробітком грошей для забезпечення добробуту родини. Також більше на вулицю виходять у селах, ніж у містах, що пов’язано з початком сільськогосподарських робіт,

– зазначив Мисів.

Як українці сприймають продовження карантину?

Група "Рейтинг" протягом 24-25 квітня 2020 року провела чергове опитування Україна на карантині. Згідно його результатів:

61% опитаних оцінюють заходи, запроваджені владою щодо боротьби з коронавірусом, як оптимальні. 14% вважають їх надто жорсткими, 16% – надто м’якими.

43% опитаних українців вважають, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, 33% - що не змінюється. Лише 15% вважають, що вона покращується.

29% опитаних зазначили, що виходять з дому кілька разів на день, 23% – один раз на день. 37% виходять лише раз на кілька днів, 11% – взагалі намагаються не виходити.



Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу