14:22
30 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Українці підтримують карантин не лише через страх, – соціолог

      -
      Українці підтримують ді влади в боротьбі з коронавірусом
      Українці підтримують дії влади в боротьбі з коронавірусом / gettyimages.com

      Більшість українців, як і два тижні тому, підтримують обмеження у зв’язку з карантином. На їхню думку, влада справляється із пандемією коронавірусу. Важливим фактором стало щоденне інформування суспільства про стан боротьби з пандемією.

      Таку думку сайту 24 каналу висловив заступник директора групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

      Цікаво У МОЗ розповіли, чи відкриють українські курорти

      Держава правильно побудувала інформаційну кампанію під час карантину. Виступи президента Зеленського, прем’єра Шмигаля, головного санлікаря Віктора Ляшка працюють як сеанс самозаспокоєння. Попри те, що є хворі, є ті, хто одужав. Держава контролює ситуацію. Запровадження карантину дозволило уникнути ускладнень, загального зараження, великих кількості хворих і катастрофи в медицині,
      – підкреслює Любомир Мисів.

      Соціолог додає: на громадську думку вплинуло те, що в Україні немає такої складної ситуації, як у західних країнах. Приміром, США або Італії.

      Читайте також "Це середньовіччя": Ляшко засудив ідею колективного імунітету через захворюваність

      Водночас експерт зауважує: в квітні, порівняно з березнем, зросли очікування, що карантин завершиться.

      Люди почали самі виходити з карантину, дотримуючись заходів безпеки. Зокрема, за два останні тижні збільшилася кількість тих, хто виходить на вулицю по кілька разів на день. У першу чергу, це чоловіки. Тобто ті, хто займається заробітком грошей для забезпечення добробуту родини. Також більше на вулицю виходять у селах, ніж у містах, що пов’язано з початком сільськогосподарських робіт,
      – зазначив Мисів.

      Як українці сприймають продовження карантину?

      Група "Рейтинг" протягом 24-25 квітня 2020 року провела чергове опитування Україна на карантині. Згідно його результатів:

      • 61% опитаних оцінюють заходи, запроваджені владою щодо боротьби з коронавірусом, як оптимальні. 14% вважають їх надто жорсткими, 16% – надто м’якими.
      • 43% опитаних українців вважають, що ситуація з коронавірусом в Україні погіршується, 33% - що не змінюється. Лише 15% вважають, що вона покращується.
      • 29% опитаних зазначили, що виходять з дому кілька разів на день, 23% – один раз на день. 37% виходять лише раз на кілька днів, 11% – взагалі намагаються не виходити.

      карантин
      Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Володимир Зеленський Віктор Ляшко Денис Шмигаль
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Повернення заробітчан в Україну: як пандемія вплинула на ринок праці
      сьогодні , 07:03 Повернення заробітчан в Україну: як пандемія вплинула на ринок праці
      Ірина Поліщук
      Прибутки Ахметову, а збитки – державі: чому зупиняють блоки АЕС
      сьогодні , 06:50 Прибутки Ахметову, а збитки – державі: чому зупиняють блоки АЕС
      Юлія Поскробок