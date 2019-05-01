Чому Європа та весь світ відзначають 1 травня

У перші дні травня у світі відзначають Міжнародний день робітників, або День праці, проте різні святкування та урочистості в цей період беруть свій початок ще з часів античності та отримали назву День богині Маї – покровительки землі та родючості.

До кінця XIX століття у багатьох країнах західного світу перший день травня проводили зі співами, танцями та приготуванням смаколиків. Таким чином ознаменовувався початок весни. Зауважимо, що такі фестини з приходом християнства втратили свій язичницький характер, однак їх святкують ще й досі.

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Соціалістичного забарвлення, за яким воно асоціюється у багатьох жителів колишнього СРСР, 1 травня набуло після трагічних подій 1886 року в американському Чикаго, коли в місті розпочалися масові демонстрації з вимогою 8-годинного робочого дня. На жаль, така акція завершилась летально для багатьох американців, оскільки під час подальших страйків і мітингів відбувалися сутички з правоохоронцями, внаслідок яких загинули щонайменше два робітники та 8 поліцейських, хоча точна кількість жертв досі залишається невідомою.



Сутички з поліцією у Чикаго (США) та вибух бомби під час акцій протесту в 1886 році

Вже у липні 1889 року у Парижі у зв’язку з американськими подіями Конгрес другого інтернаціоналу оголосив 1 травня Днем солідарності робітників усього світу та запропонував відзначити його демонстраціями з соціальними вимогами.

За рік нове соціалістичне свято поширилося фактично всією Європою: Австро-Угорщина, Бельгія, Німеччина, Данія, Іспанія, Італія, США, Норвегія, Франція та Швеція, а трохи згодом докотилося до Великобританії та Польщі.

Наразі День праці відзначають фактично у цілому світі – 142 країни. В деяких з них 1 травня є державним святом, або вихідним днем. Однак здебільшого ця дата в Європі має характер демонстрацій і масових сутичок між радикально налаштованими мітингувальниками та поліцією – такими інцидентами зазвичай характеризується Німеччина.

Першотравневий марш радикалів і сутички з поліцією у Німеччині

Щодо решти Європи, то 1 травня тут пов’язують зі святами квітів. Так, в Англії цей день є вихідним, однак це не стосується соціалізму, хоча тут щороку проводяться різні заходи, організовані профспілками. Насправді ж у Сполученому Королівстві відбуваються вуличні гуляння, паради, ярмарки та середньовічні карнавали: вуличні музиканти, циркачі, жонглери на ходулях, пісні та танці.

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Жителі Сицилії своєю чергою вважають, що зібрані на 1 травня ромашки обов'язково принесуть щастя, а у Голландії на травневі свята проходить найбільший у світі фестиваль тюльпанів.



Фестиваль тюльпанів у Амстердамі

У Франції ж перші дні травня набувають містичної сили, оскільки знаменита Вальпургієва ніч настає як раз уночі проти 1 травня. На думку французів, у цей час вулицями гуляє нечиста сила, і навіть найбільш звичні предмети та продукти наділяються магічною силою.