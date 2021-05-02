У кількох містах Туреччини люди спробували вийти на першотравневі демонстрації. Однак у країні діє жорсткий карантин, тож спроби завершилися сутичками з правоохоронцями та масовими затриманнями.

За повідомленням влади, усього протягом дня затримано 212 людей у Стамбулі, 20 в Ізмірі, ще 11 – в Анкарі. Примітно, що затримання у Стамбулі відбувалися на площі Таксім, де 1 травня 1977 під час мітингу загинули 34 людини.

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Демонстрації до 1 травня у Туреччині: поліція застосувала силу

Правоохоронці Туреччини змушені були вдатися до силових заходів та затримань людей 1 травня. Річ у тім, що люди вийшли на традиційні демонстрації, але тільки одна з акцій (від профспілок) була погоджена з владою.

Окрім того, з 29 квітня до 17 травня у Туреччині діє жорсткий локдаун, проводити масові заходи заборонено.

З офіційних повідомлень відомо, що у Стамбулі та деяких інших містах країни силовики затримали понад 200 учасників демонстрацій. Поліцейські застосовували силу, клали людей на землю, адже ті не виконували вимогу розійтися.

Turkish police detain demonstrators as they clash during a May Day rally marking the international day of the worker in Istanbul, on May 1, 2021. #1Mayıs #1MayisEmekveDayanismaGunu #1May #MayDay2021 pic.twitter.com/El5VqtXBiN — Bulent KILIC (@Kilicbil) May 1, 2021

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