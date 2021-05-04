Евросоюз осудил насилие в Колумбии: там во время протестов погибли 19 человек
В Евросоюзе выразили обеспокоенность событиями в Колумбии, где накануне на протестах погибли по меньшей мере 19 человек. Там призвали власти не допускать применения силы против протестующих.
Источник:Интерфакс-Украина
С таким заявлением выступил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Он выразил искренние соболезнования семьям всех жертв.
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Европейский союз осуждает насилие против манифестантов, использующих свои права на демонстрацию, выражения мнения и собраний, которые должны уважаться,
– заявил Петер Стано.
"Цель сейчас состоит в том, чтобы избежать эскалации такого насилия и непропорционального применения силы службами безопасности", – добавил он.
Стано выразил надежду, что в Колумбии проведут надлежащее расследование и накажут виновных.
Также он отметил, что сейчас нет необходимости направлять в Колумбию наблюдательную миссию ЕС. По его словам, представительство ЕС и посольства стран Евросоюза в Колумбии внимательно отслеживают ситуацию.
Протесты в Колумбии: коротко
- Люди вышли на акции протеста еще в конце апреля. Они выступили против налоговой реформы.
- Проект реформы предусматривал пополнение бюджета более чем 6 миллиардов долларов, что превышает 2% ВВП страны.
- Увеличить бюджет хотели благодаря применению НДС и других налогов и сборов с физических лиц.
- В протестах погибли 19 человек, еще около 800 – пострадали.
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