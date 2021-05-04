В Евросоюзе выразили обеспокоенность событиями в Колумбии, где накануне на протестах погибли по меньшей мере 19 человек. Там призвали власти не допускать применения силы против протестующих.

С таким заявлением выступил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Он выразил искренние соболезнования семьям всех жертв.

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Европейский союз осуждает насилие против манифестантов, использующих свои права на демонстрацию, выражения мнения и собраний, которые должны уважаться,

– заявил Петер Стано.

"Цель сейчас состоит в том, чтобы избежать эскалации такого насилия и непропорционального применения силы службами безопасности", – добавил он.

Стано выразил надежду, что в Колумбии проведут надлежащее расследование и накажут виновных.

Также он отметил, что сейчас нет необходимости направлять в Колумбию наблюдательную миссию ЕС. По его словам, представительство ЕС и посольства стран Евросоюза в Колумбии внимательно отслеживают ситуацию.

Протесты в Колумбии: коротко