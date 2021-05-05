У Колумбії пропали безвісти щонайменше 89 людей. Всі вони брали участь у акціях протесту. Найбільша кількість повідомлень про зникнення людей зафіксовано в місті Калі.

Там зафіксували 35 випадків. Також про зниклих повідомили у Вальє, Кіндіо та Боготі.

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Вони пропали у проміжку між 28 та 30 квітня. Серед зниклих було мінімум 2 неповнолітніх осіб.

Також у Офіс омбудсмена надійшли ще 140 скарг, які включають інформацію про померлих, зниклих безвісти, поранених, а також про зловживання поліцією своїх обов'язків.

Скарги будуть надіслані відповідним компетентним органам, щоб вони могли повідомити про хід розслідування,

– йдеться у повідомленні.

Інформацію про десятки зниклих вже передали до комісії з розшуку зниклих безвісти, щоб їх розшукали. Крім того, попросили розслідувати загибель 19 громадян.

Довідка. Президент Колумбії Іван Дуке заявив, що скасує запропоновану податкову реформу після жорстоких протестів і опозиції законодавців.

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