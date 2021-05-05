В Колумбии пропали без вести по меньшей мере 89 человек. Все они принимали участие в акциях протеста. Наибольшее количество сообщений об исчезновении людей зафиксировано в городе Кали.

Там зафиксировали 35 случаев. Также о пропавших сообщили в Валье, Киндио и Боготе.

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Они пропали в промежутке между 28 и 30 апреля. Среди пропавших было как минимум 2 несовершеннолетних.

Также в Офис омбудсмена поступили еще 140 жалоб, которые включают информацию об умерших, пропавших без вести, раненых, а также об злоупотреблении полицией своими обязанностями.

Жалобы будут направлены соответствующим компетентным органам, чтобы они могли сообщить о ходе расследования,

– говорится в сообщении.

Информацию о десятках пропавших уже передали комиссии по розыску пропавших без вести, чтобы их разыскали. Кроме того, попросили расследовать гибель 19 граждан.

Справка. Президент Колумбии Иван Дуке заявил, что отменит предложенную налоговую реформу после жестоких протестов и оппозиции законодателей.

Протесты в Колумбии: главное