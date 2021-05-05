Во время протестов в Колумбии 89 человек пропали без вести, среди них есть несовершеннолетние
В Колумбии пропали без вести по меньшей мере 89 человек. Все они принимали участие в акциях протеста. Наибольшее количество сообщений об исчезновении людей зафиксировано в городе Кали.
Там зафиксировали 35 случаев. Также о пропавших сообщили в Валье, Киндио и Боготе.
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Они пропали в промежутке между 28 и 30 апреля. Среди пропавших было как минимум 2 несовершеннолетних.
Также в Офис омбудсмена поступили еще 140 жалоб, которые включают информацию об умерших, пропавших без вести, раненых, а также об злоупотреблении полицией своими обязанностями.
Жалобы будут направлены соответствующим компетентным органам, чтобы они могли сообщить о ходе расследования,
– говорится в сообщении.
Информацию о десятках пропавших уже передали комиссии по розыску пропавших без вести, чтобы их разыскали. Кроме того, попросили расследовать гибель 19 граждан.
Протесты в Колумбии: главное
- Колумбийцы вышли на протест конце апреля 2021 года – выступали против налоговой реформы.
- Сам проект реформы предусматривал пополнение бюджета более чем на 6 миллиардов долларов. Это превышает 2% ВВП страны.
- Чтобы увеличить бюджет страны, власти хотели повысить налог на добавленную стоимость и другие налоги и сборы с физических лиц.
- В протестах погибли 19 человек, еще около 800 – пострадали.
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