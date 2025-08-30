В Польше продолжается конфликт между премьером Дональдом Туском и новоизбранным президентом Каролем Навроцким. Политическое противостояние происходит на фоне борьбы за электорат и использования украинского вопроса в дебатах.

Бывший секретарь Польской делегации в Парламенте НАТО Петр Кульпа в эфире 24 Канала объяснил, что споры вызвала конкуренция между провластными силами и оппозицией. Он отметил, что несмотря на политические разногласия, позиция ключевых партий Польши остается проукраинской.

Почему возник конфликт в Польше?

Конфликт между Дональдом Туском і Каролем Навроцким связан с борьбой за избирателей. Новый президент пытается отобрать поддержку у партии "Конфедерация", которая получила высокий результат на выборах, играя на антиукраинских настроениях.

Президент отменяет все инициативы, под которыми были организованы атаки Конфедерации против украинцев,

– пояснил Петр Кульпа.

По его словам, речь идет об отмене преференций, которые могли трактоваться как привилегии для украинцев по сравнению с гражданами Польши. Политик отметил, что новый подход позволяет избежать манипуляций и устанавливает одинаковые правила для всех иностранцев.

Что такое Парламент НАТО?

Под "Парламентом НАТО" имеется в виду Парламентская ассамблея НАТО – консультативный орган, в который входят представители национальных парламентов стран-членов Альянса. Она не принимает решений, обязательных для НАТО, но влияет на формирование политики через рекомендации и резолюции.

Влияние конфликта на поддержку Украины

Несмотря на споры между президентом и премьером, позиция Польши по Украине не меняется. И власть, и оппозиция остаются приверженными проукраинскому курсу.

Независимо от того, что Туск и Навроцкий воюют между собой, общая позиция главных партий в Польше остается проукраинской,

– подчеркнул Петр Кульпа.

Он подчеркнул, что ключевым лицом нынешней внешней политики является министр иностранных дел Радослав Сикорский. По его мнению, польская помощь Украине после 24 февраля 2022 года стала беспрецедентной, ведь страна передала значительную часть вооружения, даже несмотря на предостережения союзников.

Главные политические фигуры в Польше: что известно о Туске, Навроцкого, Сикорского и Конфедерацию Дональд Туск является премьер-министром Польши и лидером партии "Гражданская платформа", в прошлом он возглавлял Европейский совет.

Кароль Навроцкий является новоизбранным президентом Польши от партии "Право и справедливость".

Радослав Сикорский является министром иностранных дел, известным своей проукраинской позицией.

"Конфедерация" является правой политической партией Польши, попавшей в Сейм благодаря популистской риторике и, по словам Петра Кульпы, использованию антиукраинских лозунгов.

Расходы Польши и поддержка общества

Польша взяла на себя значительные финансовые обязательства, помогая украинским беженцам и военным. Часть расходов компенсирует Европейский Союз, но основное бремя ложится на польский бюджет.

Польше никто ничего не дал, абсолютно. То, что страна передала, повлекло значительный дефицит, который пришлось закрывать новыми закупками,

– отметил Петр Кульпа.

В то же время он отметил, что поддержка Украины среди поляков не уменьшается. По результатам опросов, более 65% граждан выступают за помощь Киеву, а военные успехи Украины только укрепляют уровень солидарности.

