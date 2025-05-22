Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Onet. Такое заявление он сделал в обмен на поддержку от антиукраинской партии "Конфедерация" перед вторым туром выборов.

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Польский кандидат Навроцкий выступил против вступления Украины в НАТО

В прямом эфире на YouTube-канале лидера "Конфедерации" Славомира Менцена Навроцкий подписал декларацию из восьми пунктов. Один из них – категорическое обещание не ратифицировать вступление Украины в НАТО.

Менцен обратился к обоим кандидатам – Навроцкого и действующего мэра Варшавы Рафала Тшасковского с требованием подписать документ, чтобы заручиться поддержкой избирателей его политической силы.

Навроцкий без колебаний согласился на все требования "Конфедерации", включая следующие пункты:

Отказ от ратификации вступления Украины в НАТО.

Запрет на отправку польских солдат в Украину.

Сопротивление передаче полномочий польской власти ЕС.

Отказ от любых новых налогов и ограничения оборота наличных денег.

Я отправлю в Украину бизнесменов, когда она начнет восстановление, – прокомментировал Навроцкий.

Фактически, Навроцкий выступил против евроатлантического курса Украины, поставив себя в один ряд с ультраправыми политическими силами, которые годами выступают с антиукраинской риторикой.

Это первый случай, когда ведущий кандидат в президенты Польши публично обещает заблокировать вступление Украины в НАТО. Такой шаг может поставить под угрозу стратегическое партнерство Киева и Варшавы, которое до сих пор считалось незыблемым на фоне совместного сопротивления российской агрессии.