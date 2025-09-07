Владельцы конного клуба, который разрушили россияне во время обстрела Киевской области, ищут средства на его восстановление. Конюшня подверглась серьезным последствиям.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Конный клуб Arion Endurance.

Для чего владельцы конного клуба собирают деньги?

Семь лошадей погибли, а конюшни разрушены – такие последствия российского обстрела Фастовского района, произошедшего под утро 7 сентября.

Там вражеские дроны попали по конному клубу Endurance Horse Sport Club. Только два животных выжили – Хола и Мануэль.

Теперь владельцы хотят восстановить утраченное имущество и возродить конно-спортивный клуб.

Этих лошадок, к сожалению, уже не вернуть, но конному клубу можно предоставить новую жизнь. Поэтому, давайте поможем

– говорится в сообщении.

Пожертвовать несколько гривен на помощь конному клубу можно по реквизитам UA 50 322001 00000 2620 8363 6211 61. Для восстановления конюшни владельцы также открыли МоноБанк.

Что известно о последствиях атаки по Киевской области?