Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Конный клуб Arion Endurance.
Для чего владельцы конного клуба собирают деньги?
Семь лошадей погибли, а конюшни разрушены – такие последствия российского обстрела Фастовского района, произошедшего под утро 7 сентября.
Там вражеские дроны попали по конному клубу Endurance Horse Sport Club. Только два животных выжили – Хола и Мануэль.
Теперь владельцы хотят восстановить утраченное имущество и возродить конно-спортивный клуб.
Этих лошадок, к сожалению, уже не вернуть, но конному клубу можно предоставить новую жизнь. Поэтому, давайте поможем,
– говорится в сообщении.
Пожертвовать несколько гривен на помощь конному клубу можно по реквизитам UA 50 322001 00000 2620 8363 6211 61. Для восстановления конюшни владельцы также открыли МоноБанк.
Что известно о последствиях атаки по Киевской области?
Владельцы конного клуба из Фастовского района рассказали, что по ним было нанесены три удара. Конюшня частично уцелела, однако там выбиты окна и двери и деформированы стены. Содержание двух лошадей, которые остались живыми, станет проблематичным. Погибшие семь лошадей пережили первые два удара, но третий не выдержали.
В Броварском районе поврежден частный жилой дом и складские помещения. В городе Бровары ранена 18-летняя девушка. В Бучанском районе частично разрушены частные дома.
В Киеве в результате атаки дронов повреждения зафиксированы более чем в 10 различных локациях. Больше всего пострадали Святошинский и Дарницкий районы.