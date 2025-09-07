Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Конный клуб Arion Endurance.

Для чего владельцы конного клуба собирают деньги?

Семь лошадей погибли, а конюшни разрушены – такие последствия российского обстрела Фастовского района, произошедшего под утро 7 сентября.

Там вражеские дроны попали по конному клубу Endurance Horse Sport Club. Только два животных выжили – Хола и Мануэль.

Теперь владельцы хотят восстановить утраченное имущество и возродить конно-спортивный клуб.

Этих лошадок, к сожалению, уже не вернуть, но конному клубу можно предоставить новую жизнь. Поэтому, давайте поможем,

– говорится в сообщении.

Пожертвовать несколько гривен на помощь конному клубу можно по реквизитам UA 50 322001 00000 2620 8363 6211 61. Для восстановления конюшни владельцы также открыли МоноБанк.

Что известно о последствиях атаки по Киевской области?