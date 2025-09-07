Про це пише 24 Канал з посиланням на Кінний клуб Arion Endurance.

Для чого власники кінного клубу збирають гроші?

Семеро коней загинули, а конюшні зруйновані – такі наслідки російського обстрілу Фастівського району, що стався під ранок 7 вересня.

Там ворожі дрони влучили по кінному клубу Endurance Horse Sport Club. Лише дві тварини вижили – Хола та Мануель.

Тепер власники хочуть відновити втрачене майно та відродити кінно-спортивний клуб.

Цих коників, на жаль, вже не повернути, але кінному клубу можна надати нове життя. Тож, давайте допоможемо,

– йдеться в повідомленні.

Пожертвувати кілька гривень на допомогу кінному клубу можна за реквізитами UA 50 322001 00000 2620 8363 6211 61. Для відновлення стайні власники також відкрили МоноБанку.

Що відомо про наслідки атаки по Київській області?