Там дістали 2 загиблих, третього шукають, – Кличко розповів, де в Києві найбільші руйнування

Про це пише 24 Канал з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Дивіться також Росія масовано атакувала "Шахедами" Київщину: пошкоджено будинки, постраждала людина

Що розповів Кличко про атаку на Київ 7 вересня?

За словами Віталія Кличка, найбільших пошкоджень зазнав 9-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. Там частково зруйновані чотири поверхи. Під завалами вже знайшли тіла двох загиблих. Відомо, що є ще одна жертва, її шукають рятувальники.

У Святошинському районі також було влучання уламків у 16-поверховий житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа на 15 і 16 поверхах. Крім того пожежі внаслідок ворожої атаки сталися ще в двох дев'ятиповерхових будинках,

– зазначив міський голова.

На місцях обстрілу знаходять уламки російського "Шахеда" (БпЛА "Герань"). Рятувальники та медики працюють на місцях. Жителям столиці надається вся необхідна допомога.

Кличко розповів про наслідки масованої атаки дронів на Київ: відео

Що відомо про атаку на Київ?

Зранку російська армія атакувала столицю України дронами-камікадзе. Руйнування зафіксовані у кількох районах міста.

Відомо про 18 поранених та трьох загиблих. У Святошинському районі загинула жінка та її двомісячний син, а в Дарницькому в укритті померла пенсіонерка.

У Печерському районі сталося займання на останньому поверсі адміністративної будівлі.