В Подмосковье 1 октября обнаружили тело так называемого бывшего министра топлива из террористической группировки "ЛНР" Константина Завизенова. Оккупанта обнаружили с огнестрельным ранением головы.

По предварительным данным, мужчина мог совершить самоубийство. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Еще один оккупант из так называемого "ЛНР" пошел "к Кобзону"

Российские пропагандисты написали, что тело "экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности" из "ЛНР" Константина Завизенова обнаружили на территории его загородного дома в Истринском районе Подмосковья.

Предварительно, мужчина покончил с собой. В доме были охотничьи ружья. Также там был несовершеннолетний сын Завизенова.

По словам ребенка, отец "пил водку и разговаривал с ним о жизни". Затем он планировал уехать спать в отель, а на утро забрать ружья и ехать на охоту на Камчатку. Однако, очевидно, что-то пошло не так.

На момент смерти оккупанту было 50 лет. Он был уроженцем российского города Пермь.

Примечательно, что с 2010 по 2016 годы Завизенов был директором по управлению рисками в "Интер РАО ЕЭС" – крупнейшей в России энергетической компании, которую в 2010 году возглавил Борис Ковальчук – сын близкого друга Владимира Путина Юрия Ковальчука.

В августе 2022 года Завизенов был назначен "министром" топлива, энергетики и угольной промышленности самопровозглашенного незаконного формирования "ЛНР".