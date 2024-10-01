Поблизу Москви знайшли тіло "ексміністра" з "ЛНР": він міг накласти на себе руки

У Підмосков'ї 1 жовтня виявили тіло так званого колишнього міністра палива з терористичного угруповання "ЛНР" Константіна Завізєнова. Окупанта виявили із вогнепальним пораненням голови.

За попередніми даними, чоловік міг вчинити самогубство. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

До теми На окупованій Луганщині невідомі ліквідували ворожого "правоохоронця"

Ще один окупант з так званого "ЛНР" пішов "до Кобзона"

Російські пропагандисти написали, що тіло "ексміністра палива, енергетики та вугільної промисловості" з "ЛНР" Константіна Завізєнова виявили на території його заміського будинку в Істринському районі Підмосков'я.

Попередньо, чоловік наклав на себе руки. У будинку були мисливські рушниці. Також там був неповнолітній син Завізєнова.

За словами дитини, батько "пив горілку і розмовляв із ним про життя". Потім він планував виїхати спати в готель, а на ранок забрати рушниці та їхати на полювання на Камчатку. Однак, вочевидь, щось пішло не так.

На момент смерті окупанту було 50 років. Він був уродженцем російського міста Перм.

Примітно, що з 2010 по 2016 роки Завізєнов був директором з управління ризиками в "Інтер РАТ ЄЕС" – найбільшій у Росії енергетичній компанії, яку у 2010 році очолив Борис Ковальчук – син близького друга Владіміра Путіна Юрія Ковальчука.

У серпні 2022 року Завізєнов був призначений "міністром" палива, енергетики та вугільної промисловості самопроголошеної незаконного формування "ЛНР".