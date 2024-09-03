Российские пропагандисты заявили, что диверсию совершили якобы "украинские агенты". Случилась она 2 сентября, пишет 24 Канал.

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Что известно о ликвидации "правоохранителя" оккупационной "полиции"

Российская пропаганда заявила, что "полицейского" Евгения Усенко ликвидировали 2 сентября. Он, мол, был на службе.

Предварительно, полицейскому подложили самодельное взрывное устройство в машину,

– заявили оккупанты.

По информации росСМИ, это якобы был "теракт".



РосСМИ заявили о ликвидации так называемого "правоохранителя"

В сети о Евгении Усенко известно не много. В частности, отмечали, что он имел жену и был исполняющим обязанности "заместителя начальника отдела" участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних.

Кстати, в начале августа на Луганщине раздавались взрывы. Тогда отмечали, что под атаку попал Завод 100. Подробнее о событии читайте по ссылке.