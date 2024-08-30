Источники 24 Канала показали фото, как именно выглядит ранее цветущий украинский город, а также, какая в Северодонецке ситуация с восстановлением поврежденных домов оккупантами.

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Что происходит в Северодонецке сейчас

На кадрах, которые предоставили собеседники, видно, что российские захватчики не слишком спешат восстановить разрушенный ими город. Во многих домах до сих пор остаются выбитые стекла, а также разрушены целые этажи отдельных подъездов, балконы и отдельные квартиры.

Как выглядит Северодонецк / Фото предоставлены 24 Каналу

С фото также известно, что в городе все же остались уцелевшие дома и помещения учебных заведений. Однако после оккупации в Северодонецке людей осталось немного, поэтому неизвестно, функционируют ли они вообще.

Как и в любом другом временно оккупированном городе нашего государства россияне совершенно не заботятся об элементарных потребностях его жителей. Поэтому в Северодонецке после более 2 лет оккупации не осталось ничего, чтобы напоминало о прошлом величии и бурной жизни.

К слову, ранее источники 24 Канала показали, как выглядит уцелевший квартал Северодонецка. На фото в этом районе видно лишь несколько машин, а пустынный вид квартала пытаются спасти несколько одиночных деревьев.