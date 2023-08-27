Об этом 24 Каналу рассказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко, отметив, что среди гражданских добавилось россиян.

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"Наезжают гастарбайтеры из Луганска, приграничных территорий. Очень много военных – это все в принципе негативно влияет на качество жизни местных жителей", – сказал Власенко.

Проблемы в городе

Так людям не хватает еды, питьевой и технической воды. А разговоры оккупантов о якобы "восстановлении" – имеют пропагандистский характер.

Россияне берутся ремонтировать только дома, которые не очень пострадали. О восстановлении сожженных и разрушенных не говорится. Также в Северодонецке процветает мародерство в жилищном секторе и на промышленных предприятиях.

Экономика в городе держится на зарплате российских военных. В общем там работы нет. А если люди работают на так называемую оккупационную "власть", в социальной сфере, там выплаты задерживают.

Сейчас политический сезон – очень много обещаний, мероприятий, пропагандистской макулатуры. На самом деле какого-либо "улучшения" значительного не происходит. Все больше такая бутафория,

– подчеркнул глава Северодонецкой районной военной администрации.

Все больше людей пытается уехать из города. И такая тенденция, считает Власенко, может сохраняться до зимы. Люди будут ехать на подконтрольную украинским властям территорию, менее разрушенные территории Луганщины или в страну-агрессора.

Есть ли коммунальные услуги

Большинство инфраструктуры в Северодонецке разрушены. Жилищная и социальная инфраструктура разрушена на 60 – 70%. Коммунальная – вода, газ, электроснабжение и канализация – еще больше.

"Какие-то "успехи" у них есть по восстановлению электроэнергии, газа, воды. Но на самом деле 20 – 30% местных жителей имеют доступ к этим благам. Зимой они не ожидают отопления. Идет заготовка дров, буржуек", – рассказал глава Северодонецкой районной военной администрации.

Враг устраивает "акции" и устанавливает пункты обогрева, модульные котельные. Однако это – единичные случаи. В городе взялись за "восстановление" 20 – 30 зданий из 200 – 300. А из 10 учебных заведений под "восстановление" подлежит только одно.

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Ситуация в других населённых пунктах

Ситуация в других районах и общинах еще хуже. Рубежное и Попасная полностью разрушены, а в Горском совсем нет коммунальных услуг. В Кременной ведутся бои.

"Люди тоже страдают от отсутствия коммунальных услуг и благ цивилизации", – отметил Роман Власенко.

Очень сложная ситуация и с медициной. Инфраструктура уничтожена, а медиков не хватает. Гражданских медицинских работников россияне привлекают работать в военных госпиталях, а социальную инфраструктуру привлекают для своих нужд.

Отчитываются на своем "Луганском уровне", что они берут под "охрану" объекты образования. Тем самым "легализуют" свое присутствие на них, на самом деле прикрываясь детьми, чтобы туда условно не прилетело,

– добавил глава Северодонецкой районной военной администрации.

Что происходит в Луганской области