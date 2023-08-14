Протоиерей РПЦ по имени Сергей рассказал, что попросил приехать в российский отряд БАРС-6, ведь он якобы "потомственный казак", пишет 24 Канал. Он признался, что был отправлен на оккупированную Луганщину по благословению своего церковного руководства.
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Священник РПЦ очень хотел на фронт, но столкнулся с русскими реалиями
Представитель РПЦ оказался на Белогоровском направлении. По словам Сергея, он сам захотел поехать на передовую, однако не ожидал, что к нему будут относиться как к солдату.
В то же время, он посетовал, что российские военные на временно оккупированной территории Луганщины посадили его в окоп с автоматом. Как только он оказался в окопе, то внезапно якобы заболел.
Попал я, мечта моя сбылась. Но приехав туда, встретился с командиром... он сказал, что: "Священники не нужны! Нам здесь нужны стрелки". Дали мне автомат и усадили меня в окоп. У меня была температура 39... Ну, жарко было. Броник снимешь – и, пожалуй, продуло,
– жалуется Сергей.
Священник РПЦ пожаловался на оккупантов: смотрите видео
После трех дней на фронте его отвезли в больницу на неделю. Он поплакался, что у него возникли осложнения на сердце, однако его не долечили и снова бросили в окоп.
"Они меня снова в окопы! Ну я, конечно же, поехал домой подлечиться", – сказал Сергей, намекнув на то, что он дезертировал.
Священник рассказал, что у других российских солдат ситуация не лучше. Оккупанты оказались в изоляции, поскольку их никуда не выпускают и даже не позволяют позвонить домой.
Что известно о РПЦ и позиции по войне в Украине
- В марте 2022 года российский патриарх Кирилл благословил военных на войну против Украины. С начала полномасштабного вторжения российские военные уничтожили немало храмов в Украине, в том числе принадлежащих к так называемому Московскому патриархату.
- 23 июля российская ракета попала в самый большой православный храм Одессы – Спасо-Преображенский собор. После этого викарий Одесской епархии УПЦ МП архиепископ Арцизский Виктор опубликовал гневное письмо Кириллу.
- Также РПЦ решила передать Венгрии украинских пленников без участия Киева в обмене. В Офисе Президента Украины заявили, что РПЦ является неотъемлемой частью войск России.