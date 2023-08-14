Протоієрей РПЦ на ім'я Сергєй розповів, що попросився приїхати до російського загону БАРС-6, адже він нібито "нащадний казак", пише 24 Канал. Він зізнався, що був відряджений на окуповану Луганщину із благословення свого церковного керівництва.

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Священник РПЦ дуже хотів на фронт, але зіткнувся з російськими реаліями

Представник РПЦ опинився на Білогорівському напрямку. За словами Сергєя, він сам захотів поїхати на передову, проте не очікував, що до нього будуть ставитися як до солдата.

Водночас він поскаржився, що російські військові на тимчасово окупованій території Луганщини посадили його в окоп з автоматом. Як тільки він опинився в окопі, то раптово нібито занедужав.

Потрапив я, мрія моя здійснилася. Але приїхавши туди, зустрівся з командиром... він сказав, що: "Священники не потрібні! Нам тут потрібні стрілки". Дали мені автомат і посадили мене в окоп. У мене була температура 39... Ну, спекотно було. Бронік знімеш – і, мабуть, продуло,

– бідкається Сергєй.

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Після трьох днів на фронті його відвезли у шпиталь на тиждень. Він поплакався, що в нього виникло ускладнення на серце, проте його не долікували та знову кинули в окоп.

"Вони мене знову в окопи! Ну я, звичайно ж, поїхав додому підлікуватися", – сказав Сергєй, натякнувши на те, що він дезертирував.

Священник розповів, що в інших російських солдатів ситуація не краща. Окупанти опинилися в ізоляції, оскільки їх нікуди не випускають і навіть не дозволяють зателефонувати додому.

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