Про "фантастичну" знахідку повідомили джерела 24 Каналу у ЗСУ. "Молитослов" рекомендує РПЦ. Це вкотре доказує, що УПЦ МП в Україні треба заборонити. До слова, раніше патріарх Кірілл благословив окупантів на вбивство українців та неодноразово підтримував війну.

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Окупанти прямують до пекла. Їм не буде спокою ні у житті, ні після смерті. Тим часом вони намагаються "вберегтися" молитвами "перед боєм".



Перелік молитов для окупантів / Джерела 24 Каналу у ЗСУ

Єдині молитви, які справді потрібні окупантам, це – перед втечею або "пакетизацією". Хоча й тут ворогам краще вчити тексти пісень Кобзона.

В окупантів знайшли "Молитослов": дивіться відео

В окупантів атрофується мозок

Російський клімат – дуже шкідливий для психічного здоров'я. Зокрема, його жертвою стала Марія Захарова – представниця МЗС країни-терористки. Вона заявила, що українці начебто хотіли б, аби Володимир Путін став їхнім президентом. Насправді ж українці хочуть бачити Путіна у Гаазі або в пеклі.