Фотографи Костянтин і Влада Ліберови у своєму інстаграмі опублікували розмову з місцевою мешканкою. Жінка рятується від води, яка продовжує прибувати до міста.

Зверніть увагу Наказ підірвати Каховську ГЕС віддали з кабінету Путіна, – Данілов

Спілкуючись з фотографами, жінка емоційно розповіла, як місто раділо звільненню від російських окупантів та зустрічало воїнів ЗСУ. Тоді у людей розквітла надія на краще.

Російські загарбники почали обстрілювати місто з Лівого берега. Жінка пригадала, що прильоти були майже щодня. Водночас й тоді херсонці відмовлялися залишати рідне місто. Вони очікували контрнаступу ЗСУ та сподівалися, що Лівий берег звільнять.

Тоді росіяни, які не мають нічого людського, підірвали Каховську ГЕС.

Горіти Путіну у пеклі. Тварюка така, св*лота. Не зуміли нас добити, то вирішили просто втопити,

– каже жінка.

Водночас незламні жителі Херсонщини продовжують чекати перемоги України. Вони точно знають, що наша держава відновиться та все буде добре.

Херсонці чекають перемогу: дивіться відео

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