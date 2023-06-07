Фотографы Константин и Влада Либеровы в инстаграмме опубликовали разговор с местной жительницей. Женщина спасается от воды, которая продолжает прибывать в город.

Обратите внимание Приказ взорвать Каховскую ГЭС отдали из кабинета Путина, – Данилов

Общаясь с фотографами, женщина эмоционально рассказала, как город радовался освобождению от российских окупантов и встречал воинов ВСУ. Тогда у людей расцвела надежда на лучшее.

Российские захватчики начали обстреливать город с Левого берега. Женщина вспомнила, что прилеты были почти каждый день. В то же время херсонцы отказывались покидать родной город. Они ожидали контрнаступления ВСУ и надеялись, что Левый берег будет освобожден.

Тогда россияне, не имеющие ничего человеческого, взорвали Каховскую ГЭС.

Гореть Путину в аду. Животное такое, св**очь. Не сумели нас добить, то решили просто утопить,

– говорит женщина.

В то же время несокрушимые жители Херсонщины продолжают ждать победы Украины. Они точно знают, что наше государство восстановится, и все будет хорошо.

Херсонцы ждут победу: смотрите видео

Важно! Сеть поразили кадры, как воин ТРО передал дронам еду матери с ребенком, которые спасаются на крыше в затопленных Олешках.