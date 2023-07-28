О "фантастической" находке сообщили источники 24 Канала в ВСУ. "Молитослов" рекомендует РПЦ. Это еще раз доказывает, что УПЦ МП в Украине нужно запретить. К слову, ранее патриарх Кирилл благословил окупантов на убийство украинцев и не раз поддерживал войну.

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Оккупанты направляются в ад. Им не будет покоя ни в жизни, ни после смерти. Тем временем они пытаются "уберечься" молитвами "перед боем".



Список молитв для оккупантов / Источники 24 Канала в ВСУ

Единственные молитвы, которые действительно нужны оккупантам, это перед бегством или "пакетизацией". Хотя и здесь врагам лучше учить тексты песен Кобзона.

У окупантов нашли "Молитослов": смотрите видео

У окупантов атрофируется мозг

Российский климат очень вреден для психического здоровья. В частности, его жертвой стала Мария Захарова – представитель МИД страны-террористки. Она заявила, что украинцы вроде бы хотели, чтобы Владимир Путин стал их президентом. На самом же деле украинцы хотят видеть Путина в Гааге или в аду.