Старт бустерной вакцинации, эпилепсия повышает риски смерти: новости о коронавирусе 17 декабря

В Украине стабилизировалась заболеваемость коронавирусом, за сутки заболели более 8 тысяч человек. Вакцинация продолжается достаточно быстрыми темпами. Кроме того, в стране отныне можно получить третью прививку. В ВОЗ обеспокоены быстрым распространением штамма Омикрон. В Польше второй случай инфицирования штаммом – заболел маленький ребенок. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В течение последних суток в Украине заболели коронавирусом 8 899 человек. От осложнений инфекции умерли 328 пациентов. В больницы госпитализировали более 2 тысяч пациентов. В то же время выздоровели 21 650 человек.

Днем ранее Рекорд в Британии, в Молдове ввели 7 тысяч просроченных вакцин: новости о коронавирусе 16 декабря

За сутки также осуществили 77 707 тестирований, в частности:

методом ПЦР – 33 652;

методом ИФА – 7 824;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 36 231.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1385;

Винницкая область – 334;

Волынская область – 412;

Днепропетровская область – 355;

Донецкая область – 564;

Житомирская область – 218;

Закарпатская область – 287;

Запорожская область – 559;

Ивано-Франковская область – 193;

Киевская область – 392;

Кировоградская область – 130;

Луганская область – 93;

Львовская область – 401;

Николаевская область – 332;

Одесская область – 556;

Полтавская область – 527;

Ровненская область – 264;

Сумская область – 239;

Тернопольская область – 198;

Харьковская область – 294;

Херсонская область – 80;

Хмельницкая область – 367;

Черкасская область – 318;

Черновицкая область – 151;

Черниговская область – 250.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая статистика больных

За все время пандемии в Украине коронавирусом заболело 3 597 046 человек. Выздоровели от недуга – 3 306 465 человек. К сожалению, жертвами коронавирусной болезни стал 92 641 украинец.

Всего провели 16 439 563 ПЦР-тестирований.

Смертность от коронавирус в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала

Уже 14 украинцев получили дополнительную дозу против COVID-19

Источник: Минздрав

​Уже 46,1% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против коронавируса. По состоянию на 17 декабря провели более 27 миллионов прививок.

За сутки 16 декабря в Украине 132 991 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 людей.

Тогда как дополнительную дозу получили 14 человек.

С начала вакцинальной кампании прививали 14 312 996 человек, из них:

получили первую дозу – 14 312 994 человека;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 824 666 человек.

Всего провели 27 137 674 прививки.

Украина готова к бустерной дозе вакцины, – Ляшко

Источник: "Право на власть"

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заверил, что Украина готова к проведению вакцинации третьей (бустерной) прививкой от коронавирус COVID-19. Его не стоит путать с дополнительным.

Накануне Минздрав одобрило дополнительную дозу вакцины от коронавируса для людей со слабым иммунитетом.

Дополнительную прививку рекомендуют таким людям:

с ВИЧ-инфекцией;

с онкологией;

после трансплантации органов;

которые проходят иммунодепрессивную терапию;

которые проходят иммуномодулирующую терапию;

с иммунодефицитным состоянием.

Важно В Украине стартовала вакцинация дополнительными дозами: кто и как может получить

Украина закупит инновационные лекарства против коронавируса

Источник: 24 канал

Украина намерена закупить таблетки от коронавируса молнупиравир американской компании Merck. Министерство здравоохранения подписало соглашение на закупку препарата. Их будут давать пациентам из групп риска в первые дни заболевания.

В целом Украина планирует закупить 300 тысяч курсов молнупиравира и применять их для лечения от COVID-19 в первые дни заболевания.

Молнупиравир – главное о препарате Препарат блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизводства генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни Молнупиравир можно назначать для лечения взрослых с COVID-19, которые не нуждаются в дополнительном кислороде и имеют повышенный риск развития тяжелой формы COVID-19. В фармкомпании Merck сообщили, что препарат рекомендовано назначать как можно скорее после диагностики коронавируса и в течение 5 дней после начала симптомов.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 17 декабря в мире обнаружили более 273 миллиона больных коронавирусом и более чем 5,3 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 50 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция, Россия и Польша.

В Италии - больше всего новых случаев COVID-19 за 9 месяцев

Источник: The Guardian

Коронавирус не отступает. В Италии зарегистрировали наибольшее количество ежедневных случаев заболевания за последние 9 месяцев.

В стране с 6 декабря вступили в силу жесткие коронавирусные ограничения. Они предусматривают запрет на посещение многих общественных мероприятий для невакцинированных.

Самая опасная угроза здравоохранению в мире, – в G7 высказались об Омикроне

Источник: сайт правительства Великобритании

Омикрон продолжает распространяться по миру. В ВОЗ уже предупредили о серьезной опасности этого штамма из-за его стремительного распространения. Министры здравоохранения стран Большой семерки (G7) тоже обеспокоены новым вариантом.

В Польше коронавирусом заболел ребенок

Источник: Минздрав Польши

В Польше обнаружили второй случай инфицирования штаммом Омикрон. На этот раз заболел маленький ребенок, которому 3 года. Девочка живет в Варшаве.

Исследование коронавируса

Почему переболеть после прививки от COVID-19 не так уж и плохо

Источник: MedicalXpress

Исследование показало: антител, которых измерили в образцах крови у больных с прорывной инфекцией, было гораздо больше.

Кроме того, он оказался эффективнее на 1 000%, чем антитела, произведенные через 2 недели после второй дозы вакцины Pfizer.

Исследователи предположили, что каждое воздействие после вакцинации фактически усиливает иммунный ответ, даже с новыми вариантами вируса.

Эпилепсия в 1,5 раза повышает риск смерти от коронавируса

Источник: Medscape

Оказалось, что у пациентов с эпилепсией шансы умереть в больнице были в полтора раза выше по сравнению с людьми без данного заболевания – 29,6% против 19,9%.

Эти больные чаще нуждались в искусственной вентиляции легких (37,7% против 14,3%) и попадали в отделение интенсивной терапии (39,2% против 17,7%).