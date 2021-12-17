Старт бустерної вакцинації, епілепсія підвищує ризики смерті: новини про коронавірус 17 грудня
Джерело:24 канал
В Україні стабілізувалась захворюваність на коронавірус, за добу захворіли понад 8 тисяч людей. Вакцинація триває досить швидкими темпами. Крім того, в країні відтепер можна отримати третє щеплення. У ВООЗ стурбовані стрімким поширенням штаму Омікрон. В Польщі другий випадок інфікування штамом – захворіла маленька дитина. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 17 грудня.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж останньої доби в Україні захворіли на коронавірус 8 899 людей. Від ускладнень інфекції померли 328 пацієнтів. До лікарень госпіталізували понад 2 тисячі пацієнтів. Водночас видужали 21 650 осіб.
Днем раніше Рекорд у Британії, у Молдові ввели 7 тисяч прострочених вакцин: новини про коронавірус 16 грудня
За добу також здійснили 77 707 тестувань, зокрема:
- методом ПЛР – 33 652;
- методом ІФА – 7 824;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 231.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1385;
- Вінницька область – 334;
- Волинська область – 412;
- Дніпропетровська область – 355;
- Донецька область – 564;
- Житомирська область – 218;
- Закарпатська область – 287;
- Запорізька область – 559;
- Івано-Франківська область – 193;
- Київська область – 392;
- Кіровоградська область – 130;
- Луганська область – 93;
- Львівська область – 401;
- Миколаївська область – 332;
- Одеська область – 556;
- Полтавська область – 527;
- Рівненська область – 264;
- Сумська область – 239;
- Тернопільська область – 198;
- Харківська область – 294;
- Херсонська область – 80;
- Хмельницька область – 367;
- Черкаська область – 318;
- Чернівецька область – 151;
- Чернігівська область – 250.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика хворих
За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 3 597 046 осіб. Одужали від недуги – 3 306 465 осіб. На жаль, жертвами коронавірусної хвороби став 92 641 українець.
Загалом провели 16 439 563 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу
Уже 14 українців отримали додаткову дозу проти COVID-19
Джерело: МОЗ
Уже 46,1% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусу. Станом на 17 грудня, провели понад 27 мільйонів щеплень.
За добу 16 грудня в Україні 132 991 людину вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 43 939 людей, повністю імунізовані – 89 038 людей.
Тоді як додаткову дозу отримали 14 осіб.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 312 996 людей, з них:
- отримали першу дозу – 14 312 994 людини;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 824 666 людей.
Загалом провели 27 137 674 щеплення.
Україна готова до бустерної дози вакцини, – Ляшко
Джерело: "Право на владу"
Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко запевнив, що Україна готова до проведення вакцинації третім (бустерним) щепленням від коронавірусу COVID-19. Його не варто плутати із додатковим.
Напередодні МОЗ схвалило додаткову дозу вакцини від коронавірусу для людей із слабким імунітетом.
Додаткове щеплення рекомендують таким людям:
- з ВІЛ-інфекцією;
- з онкологією;
- після трансплантації органів;
- які проходять імунодепресивну терапію;
- які проходять імуномодулюючу терапію;
- з імунодефіцитним станом.
Важливо В Україні стартувала вакцинація додатковими дозами: хто і як може отримати
Україна закупить інноваційні ліки проти коронавірусу
Джерело: 24 канал
Україна має намір закупити таблетки від коронавірусу молнупіравір американської компанії Merck. Міністерство охорони здоров'я підписало угоду на закупівлю препарату. Їх будуть давати пацієнтам з груп ризику в перші дні захворювання.
Загалом Україна планує закупити 300 тисяч курсів молнупіравіру і застосовувати їх для лікування від COVID-19 в перші дні захворювання.
Препарат блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу і знизити ризик тяжкого перебігу хвороби
Молнупіравір можна призначати для лікування дорослих з COVID-19, які не потребують додаткового кисню і мають підвищений ризик розвитку важкої форми COVID-19.
У фармкомпанії Merck повідомили, що препарат рекомендовано призначати якомога швидше після діагностики коронавірусу і впродовж 5 днів після початку симптомів.
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 17 грудня у світі виявили понад 273 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 50 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія та Польща.
В Італії – найбільше нових випадків COVID-19 за 9 місяців
Джерело: The Guardian
Коронавірус не відступає. В Італії зареєстрували найбільшу кількість щоденних випадків захворювання за останні 9 місяців.
В країні від 6 грудня набули чинності жорсткі коронавірусні обмеження. Вони передбачають заборону на відвідування багатьох громадських заходів для невакцинованих.
Найнебезпечніша загроза охороні здоров'я у світі, – у G7 висловилися про Омікрон
Джерело: сайт уряду Великої Британії
Омікрон продовжує поширюватися світом. У ВООЗ вже попередили про серйозну небезпеку цього штаму через його стрімке поширення. Міністри охорони здоров'я країн Великої сімки (G7) теж стурбовані новим варіантом.
У Польщі на коронавірус захворіла дитина
Джерело: МОЗ Польщі
У Польщі виявили другий випадок інфікування штамом Омікрон. На цей раз захворіла маленька дитина, якій 3 роки. Дівчинка живе у Варшаві.
Дослідження про коронавірус
Чому перехворіти після щеплення від COVID-19 не так вже й погано
Джерело: MedicalXpress
Дослідження показало: антитіл, яких виміряли в зразках крові у хворих із проривною інфекцією, було набагато більше.
Крім того, він виявився ефективнішими на 1 000%, ніж антитіла, вироблені через 2 тижні після другої дози вакцини Pfizer.
Дослідники припустили, що кожен вплив після вакцинації насправді посилює імунної відповіді, навіть із новими варіантами вірусу.
Епілепсія у 1,5 раза підвищує ризик смерті від коронавірусу
Джерело: Medscape
Виявилося, що у пацієнтів з епілепсією шанси померти у лікарні були у півтора раза вищі у порівнянні з людьми без цього захворювання – 29,6% проти 19,9%.
Ці хворі також частіше потребували штучної вентиляції легень (37,7% проти 14,3%) і потрапляли у відділення інтенсивної терапії (39,2% проти 17,7%).