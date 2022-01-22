Прогноз от Минздрава, ВОЗ уменьшила дозу вакцин для детей: новости о коронавирусе 21 января

В Украине стремительно растет заболеваемость коронавирусом – за сутки более 20 тысяч случаев. В то же время выросли и темпы вакцинации. В Минздраве заверили, что в больницах хватит медицинского кислорода. Во Львове усилили карантин, Буковина перешла в оранжевую зону. Теперь в стране 8 "оранжевых" областей. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 21 января.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

Вчера, 20 января, в Украине выявили 20 156 новых случаев заражения коронавирусом. Значительно возросло количество новых обнаружений и среди детей – заболели 2 464 ребенка. В больницы госпитализировали 2 226 человек. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 150 пациентов. Вчера выписали 4 486 инфицированных.

Внимание Закончится ли карантин в Украине в 2022 году: прогнозы экспертов

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 552;

Винницкая область – 969;

Волынская область – 400;

Днепропетровская область – 826;

Донецкая область – 631;

Житомирская область – 589;

Закарпатская область – 498;

Запорожская область – 366;

Ивано-Франковская область – 2 427;

Киевская область – 672;

Кировоградская область – 98;

Луганская область – 251;

Львовская область – 1989;

Николаевская область – 304;

Одесская область – 1036;

Полтавская область – 677;

Ровненская область – 702;

Сумская область – 1158;

Тернопольская область – 1053;

Харьковская область – 971;

Херсонская область – 308;

Хмельницкая область – 1034;

Черкасская область – 379;

Черновицкая область – 756;

Черниговская область – 510.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

По состоянию на 21 января 2021 года в Украине было выявлено 3 819 538 больных COVID-19. Из них – 3 576 268 уже поправились. Умерли, к сожалению, по меньшей мере 98 993 пациента.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канала

Еще одна область стала "оранжевой"

Источник: Минздрав

В Украине расширили оранжевую зону карантина, в нее вошла Черновицкая область. Так, в области за прошедшие сутки превышен коэффициент обнаружения случаев инфицирования. На сегодняшний день он составляет 22,6%, при норме не более 20%.

По состоянию на 21 января в оранжевой зоне, кроме Черниговской, находятся 8 областей:

Ивано-Франковская; Ровненская; Сумская; Черновицкая; Тернопольская; Житомирская; Черниговская.

Критическая динамика госпитализаций наблюдается во Львовской области. Все остальные регионы Украины – сейчас желтые.

Ситуация в целом в Украине:

Уровень заболеваемости по стране растет – сейчас 323 на 100 тысяч населения. В то же время оптимальный показатель – не более 75 на 100 тысяч человек.

В то же время оптимальный показатель – не более 75 на 100 тысяч человек. Коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 16% при норме не более 20. Зато охват тестирования находится на уровне 1349 при минимальной норме 300 на 100 тысяч населения.

Зоны карантина в Украине / Инфографика Минздрава

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Достаточно ли кислорода в больницах

Источник: Минздрав

Ситуация с коронавирусом в Украине в последние дни ухудшается. В Министерстве здравоохранения заверили, если тяжелых госпитализаций станет больше – медучреждения будут готовы.

Для этого Медицинские закупки Украины приобрели 225 кислородных станций для больниц, которые будут принимать пациентов с COVID-19. Их планируется установить в январе – феврале 2022 года. Также 118 кислородных станций уже закупили за средства субвенции и монтируются в больницах.

Медикам в Черновцах не говорят, кто из пациентов имеет Омикрон

. Во время последней волны в Украине развернули более 79 тысяч ковидных кроватей в 547 заведениях здравоохранения. Пока возможности Украины позволяют развернуть не меньше коек, заверили в Минздраве.

Источник: "Молодой буковинец"

В больнице Черновцов обнаружили штамм Омикрон. Однако самим медикам, лечащим больных COVID-19, не рассказывают, кто из пациентов инфицирован этим вариантом. Такое же правило в стране действовало, когда начал появляться вариант Дельта.

В ОГА отметили, что "для медиков это ничего не должно значить". Местная инфекционистка заверила, что это наоборот – имеет большое значение.

"Мы должны хотя бы примерно понимать, с чего начинается эта болезнь, сравнивать симптомы Омикрона с другими вариантами коронавируса. Это нужно, прежде всего, для нашего самообучения", – подчеркнула Ольга Кобевко.

За сутки более 86 тысяч украинцев вакцинировали против COVID-19

Источник: Минздрав

За сутки 20 января 86 146 человек вакцинировали против коронавируса, в частности, первую дозу получили 29 250 человек, вторую дозу – 34 905 человек. Дополнительную дозу получили 736 человек, а бустерную дозу – 21 255 человек.

Какие вакцины использовали за прошедшие сутки

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 64 051,

Coronavac – 13 069,

AstraZeneca – 1 924,

Moderna – 7 102.

Общая статистика прививок

С начала вакцинальной кампании привили 15 109 351 человека, из них получили:

первую дозу – 15 109 349 человек;

две дозы – 14 410 730 человек;

дополнительную дозу – 11 941 человек;

бустерную – 167 360 человек.

В общей сложности провели 29 699 380 прививок.

Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

Кличко выздоровел от коронавируса

Источник: телеграм-канал Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко выздоровел от коронавируса. Он сообщил, что 21 января получил отрицательный ПЦР-тест.

Также глава столицы уточнил, что болел штаммом Омикрон, а симптомы были очень похожи на простуду. По словам Кличко, две дозы прививки сделали течение болезни максимально легким и коротким.

Что будет с сертификатом вакцинации по истечении срока 270 дней

Источник: LIGA.net

По прогнозам ВОЗ, волна Омикрона может стать последней в пандемии при условии 70% вакцинации населения. Поэтому, возможно, сертификат вакцинации не понадобится.

В то же время главный санитарный врач страны Игорь Кузин рассказал, что пока никто не знает, что будет с сертификатом вакцинации после того, как его "продление" после бустера пройдет.

В Минздраве заявили, что жесткий локдаун не будут вводить

Источник: LIGA.net

Главный санитарный врач Игорь Кузин заверил, что в ближайшее время в Украине не будут объявлять жесткий локдаун. Однако отдельные области страны могут перейти в красную зону карантина.

Адаптивный карантин в Украине / данные: Минздрав / инфографика 24 канала

Санврач Области рассказал, что прирост заболеваемости 120%

Источник: Суспільне

Главный санитарный врач Области Роман Сафонов рассказал, что штамм коронавируса Омикрон в три раза заразнее предшественника Дельты, однако протекает быстрее.

По его словам, штамм коронавируса Дельта был в 5 раз заразнее, чем его предшественник – классический уханський штамм COVID-19. В свою очередь Омикрон три раза заразнее, чем Дельта.

Также врач рассказал, что динамика заболеваемости в области показала, что этот штамм "менее убийственный" и провоцирует меньше случаев для госпитализаций. В целом количество новых госпитализаций с COVID-19 достигло 13%.

Почти 60 тысяч случаев COVID-19 за сутки: Кузин назвал прогноз на февраль

В отличие от предшественников, Омикрон имеет меньший цикл. Инкубационный период штамма – ориентировочно 3 дня, чаще болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет.

Источник: LIGA.net

Министерство здравоохранения сделало прогноз по суточной заболеваемости коронавирусом на февраль 2022 года. Только за месяц суммарно может заболеть до 1 миллиона украинцев.

Однако финальных подсчетов пока нет – "много переменных еще в процессе обсуждения или выяснения".

Актуально Харьковская область вышла на второе место по уровню смертности от COVID-19

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 21 января в мире выявили более 342 миллионов больных коронавирусом и более 5,5 миллионов смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Великобритания, Италия, Индия и Испания.

Таиланд отменяет одно из COVID-ограничений для туристов

Источник: Bangkok Post

Таиланд заявил о повторном запуске туристической программы Test&Go, которая позволит смягчить правила въезда для вакцинированных. Нововведение вступит в силу с 1 февраля.

Так, с 1 февраля 2022 года полностью вакцинированные от коронавируса смогут попасть на территорию Таиланда почти без ограничений.

По данным Worldometer, по состоянию на 20 января в Таиланде выявлено 2 353 062 случая заражения. К сожалению, 21 990 из них летальные.

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Дозировка вакцины Pfizer для детей в возрасте до 12 лет

Источник: US.News

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала уменьшить дозу вакцины Pfizer против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Рекомендуемая доза для младшего населения составляет 10 мкг вместо 30 мкг.

Директор ВОЗ по вакцинации населения Кейт О'Брайен заявила, что никаких опасений относительно безопасности применения вакцины Pfizer у детей в возрасте от 5 до 11 лет в ходе клинических испытаний не возникало.

Исследования о коронавирусе

Как определить последствия коронавируса уже в момент инфицирования

Источник: MedicalXpress

Симптомы COVID-19 после выздоровления могут сохраняться у человека в течение нескольких месяцев и даже до года. Теперь ученым удалось идентифицировать в крови несколько показателей, которые укажут на риски длительных симптомов недуга еще на момент инфицирования.

В исследовании приняли участие 309 пациентов. Образцы их крови протестировали по разным показателям. Оказалось, что информативными биомаркерами были:

определенные аутоантитела;

уровни РНК SARS-CoV-2;

а также ДНК вируса Эпштейша-Барр.

Ключевым показателем стала вирусная нагрузка, по которой можно предсказать длительные симптомы COVID-19.

Раннее тестирование поможет врачам заранее определить людей в группе риска и оказать им дополнительную поддержку.

Естественный иммунитет лучше защищает от Дельты, чем вакцинация

Источник: CDC

Люди, которые переболели COVID-19, могут иметь лучшую защиту против штамма Дельта, чем те, кто только вакцинировались. Однако это не касается штамма Омикрон, который сейчас составляет 99,5% случаев коронавируса в США.

В то же время самую низкую защиту имеют те, кто не переболел и не получил ни одной прививки против COVID-19.

Кроме того, ученые отметили, что получение иммунитета вследствие естественного заражения несет огромные риски для здоровья и жизни человека.

Зеленый чай снижает риск осложнений коронавируса

В центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отметили, что вакцинация остается самой безопасной и эффективной против COVID-19.

Источник: Clinical Nutrition Open Science

Эксперты изучили связь между потреблением зеленого чая и тяжелым острым респираторным синдромом, вызванным SARS-CoV-2, среди японцев. Оказалось, что этот напиток смог снизить риск осложнений коронавируса. ​​

Назван симптом коронавируса, который редко встречается у пожилых людей

Источник: The Lancet

Ученые заметили, что коронавирус по-разному проявляется у людей всех возрастов. В частности, медики отслеживали симптомы, которые появлялись у инфицированных в первые 3 дня после положительного теста.

Заметим, что данные собрали, когда доминировал британский и исходный уханьский штаммы коронавируса. Остальные мутации, такие как Дельта и Омикрон, тогда еще не распространились.

Ученые увидели, что для группы 16 – 39 лет наиболее частыми признаками COVID-19 оказалась потеря обоняния, а также боль в груди или животе и одышка.

Пациенты с коронавирусом в возрасте от 40 до 59 лет жаловались, прежде всего, на постоянный кашель. В то время как потерю обоняния и вкуса фиксировали реже, но они тоже встречались.

Людей от 60, и особенно 80 лет, чаще всего беспокоили:

боли в мышцах и груди;

одышка;

диарея.

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала