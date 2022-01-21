Среди инфицированных – около тысячи львовян. В больницы города за сутки попал 71 человек.

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COVID-19 обнаружили почти у 2 тысяч человек

С начала пандемии коронавирус обнаружили у почти 233 тысячи жителей Львовщины. 6 130 пациентов скончались от осложнений болезни, а более 213 тысяч – выздоровели.

Во Львове за все время COVID-19 подхватили более 106 тысяч человек. Более 97 тысяч больных выздоровели. Однако 2 847 пациентов скончались.

Лабораторные центры 20 января провели 4 348 ПЦР-тестов. Из них 1 989 оказались положительными. В частности, коронавирус обнаружили у 894 львовян.

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За сутки скончались 8 пациентов

Всего в стационарах сейчас лечатся 304 пациента. 277 – больные коронавирусом, 23 – находятся в реанимации, а еще 23 – подключены к аппаратам ИВЛ.

20 января в медучреждения попал 71 человек. Только 11 новых пациентов вакцинированы. Домой выписали 20 человек, а 8 – умерли от осложнений.

В ТМО 1 на улице Орлика попали 23 больных. Все новые пациенты – невакцинированы. За сутки никого не выписали и никто не умер.

В ТМО 1 на улице Миколайчука попали 37 больных, из которых вакцинировано только 7. Выписали 14 человек, а умерли – 7.

В ТМО 1 на улице Навроцкого попали 11 больных, среди которых 4 вакцинированы. Выписали 6 человек. За сутки здесь никто не умер.

В ТМО 2 на улице Коновальца никто не попал и никого не выписали. В результате осложнений COVID-19 умер 1 человек.



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