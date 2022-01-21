Серед інфікованих – майже тисяча львів'ян. У лікарні міста за добу потрапила 71 людина.

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COVID-19 виявили майже у 2 тисяч людей

З початку пандемії коронавірус виявили у майже 233 тисячі жителів Львівщини. 6130 пацієнтів померли від ускладнень хвороби, а понад 213 тисяч – одужали.

У Львові за весь час COVID-19 підхопили понад 106 тисяч людей. Понад 97 тисяч хворих одужали. Однак 2847 пацієнтів померли.

Лабораторні центри 20 січня провели 4348 ПЛР-тестів. З них 1989 виявилися позитивними. Зокрема, коронавірус виявили у 894 львів'ян.

Головні правила профілактики COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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За добу померли 8 пацієнтів

Загалом в стаціонарах наразі лікуються 304 пацієнти. 277 – хворі на коронавірус, 23 – перебувають у реанімації, а ще 23 – під'єднані до апаратів ШВЛ.

20 січня до медзакладів потрапила 71 людина. Лише 11 нових пацієнтів є вакцинованими. Додому виписали 20 людей, а 8 – померли від ускладнень.

У ТМО 1 на вулиці Орлика потрапили 23 хворі. Усі нові пацієнти – невакциновані. За добу нікого не виписали й ніхто не помер.

У ТМО 1 на вулиці Миколайчука потрапили 37 хворих, з яких вакциновані лише 7. Виписали 14 людей, а померли – 7.

У ТМО 1 на вулиці Навроцького потрапили 11 хворих, серед яких 4 є вакцинованими. Виписали 6 людей. За добу тут ніхто не помер.

У ТМО 2 на вулиці Коновальця ніхто не потрапив і нікого не виписали. Він ускладнень COVID-19 померла 1 людина.



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