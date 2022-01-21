Решение об усилении карантинных ограничений во Львове приняли городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС. Заседание состоялось 21 января.

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Во Львове усилили карантин

Из-за значительного роста динамики заболеваемости коронавируса во Львове решили усилить карантинные ограничения.

С 24 января ученики 5 – 11 классов всех школ города переходят на дистанционное обучение . Уроки будут проводить онлайн в течение 2 недель.

. Уроки будут проводить онлайн в течение 2 недель. Также дистанционно будут работать внешкольные учреждения – художественные школы, секции, кружки, УДЮМКи.

– художественные школы, секции, кружки, УДЮМКи. Чтобы избежать лишних социальных контактов и распространения COVID-19, ко всем организаторам обратились, чтобы они перенесли свои мероприятия или вообще не проводили.

Кроме этого, во Львове приняли решение о переводе города в оранжевую зону.



Адаптивный карантин в Украине / данные: Минздрав / Инфографика 24 канала