Рішення про посилення карантинних обмежень у Львові прийняли міська комісія з питань ТЕБ та НС. Засідання відбулося 21 січня.

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У Львові посилили карантин

Через значне зростання динаміки захворюваності на коронавірус у Львові вирішили дещо посилити карантинні обмеження.

З 24 січня учні 5 – 11 класів усіх шкіл міста переходять на дистанційне навчання . Уроки проводитимуть онлайн протягом 2 тижнів.

. Уроки проводитимуть онлайн протягом 2 тижнів. Також дистанційно працюватимуть позашкільні заклади – мистецькі школи, секції, гуртки, УДЮМКи.

– мистецькі школи, секції, гуртки, УДЮМКи. Щоб уникнути зайвих соціальних контактів та поширення COVID-19, до всіх організаторів звернулися, аби вони перенесли свої заходи або взагалі не їх проводили.

Окрім цього, у Львові прийняли рішення про переведення міста до помаранчевої зони.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу