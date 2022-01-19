У помаранчевій зоні станом на ранок 19 січня опинилося 5 областей. До переліку увійшла Львівщина.

До теми Майже 13 тисяч хворих, понад 2 тисячі госпіталізованих: в Україні погіршилась ситуація з COVID

Області в помаранчевій зоні

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, Львівську область внесли до помаранчевого списку через зростання кількості госпіталізацій пацієнтів з COVID-19. Водночас найбільш критична ситуація в Івано-Франківській області.

Загалом до помаранчевої зони карантину потрапили такі області з критичними показниками:

Львівська – динаміка госпіталізацій;

Івано-Франківська – нові випадки захворюваності, рівень і динаміка госпіталізацій;

Рівненська – нові випадки;

Сумська – нові випадки;

Чернівецька – нові випадки.



Рівні епіднебезпеки в областях України / Скриншот зі звіту МОЗ

Захворюваність на COVID-19

Упродовж доби 18 січня в Україні виявили 12,8 тисячі нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 1,4 тисячі дітей та 464 медики.

У лабораторних центрах здійснили 97,6 тисячі ПЛР- та ІФА-тестувань, а також досліджень з використанням експрес-тестів.

Довідка. Найбільш ефективним захистом від коронавірусу є вакцинація. Від лютого 2021 року в Україні зробили понад 29,5 мільйона щеплень проти COVID-19.

За останню добу в Україні госпіталізували 2,4 тисячі пацієнтів з підтвердженими випадками та підозрою на COVID-19. Померли 163 особи, одужали 5,4 тисячі людей.

Від початку пандемії зафіксували понад 3,7 мільйона підтверджених випадків коронавірусу серед українців. Із них одужали понад 3,5 мільйона осіб, померли – 98,7 тисячі пацієнтів.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу