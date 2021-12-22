В Израиле будут делать 4 прививки, прогноз НАН: новости о коронавирусе
Источник:24 канал
В Украине стабилизировалась ситуация с коронавирусом, в течение суток заразились более 6 тысяч человек. Однако НАН спрогнозировали рост заболеваемости после Нового года. В Израиле будут делать четыре прививки против COVID-19. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 декабря.
Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
За сутки, 21 декабря, в Украине обнаружили 6 363 новых случая заболевания COVID-19. К сожалению, болезнь унесла жизни 301 человека. В больницы попал 2 241 человек с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания.
Днем ранее Омикрон таки опасен, срок COVID-сертификатов сократили
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- Киев – 2 124;
- Винницкая область – 1 143;
- Волынская область – 712;
- Днепропетровская область – 299;
- Донецкая область – 386;
- Житомирская область – 308;
- Закарпатская область – 453;
- Запорожская область – 979;
- Ивано-Франковская область – 1581;
- Киевская область – 1309;
- Кировоградская область – 262;
- Луганская область – 279;
- Львовская область – 628;
- Николаевская область – 268;
- Одесская область – 2 854;
- Полтавская область – 1155;
- Ровненская область – 515;
- Сумская область – 420;
- Тернопольская область – 367;
- Харьковская область – 578;
- Херсонская область – 608;
- Хмельницкая область – 577;
- Черкасская область – 925;
- Черновицкая область – 483;
- Черниговская область – 281.
Ученые спрогнозировали рост случаев COVID-19 в начале 2022 года
Источник: НАН
Национальная академия наук спрогнозировала ускорение распространения COVID-19 в Украине в начале 2022 года. Сразу после празднования Нового года.
Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно:
- 5 947, 4 678 в течение недели 22 – 28 декабря 2021 года,
- 3 115, 7279 – в течение недели 29 декабря 2021 года – 4 января 2022 года.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 22 декабря в мире обнаружили более 275 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,3 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 50,8 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция, Россия и Турция.
В Израиле людям будут делать четвертую дозу COVID-вакцины
Источник: The Guardian
Израиль станет первой страной в мире, где людям будут делать четвертую дозу COVID-вакцины. Ею будут прививать людей в возрасте 60+, а также медработников и людей с хроническими заболеваниями.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет после совещания, посвященного распространению штамма Омикрон в мире, призвал людей вакцинироваться. Политик подчеркнул, что Минздрав страны уже готовится к кампании прививки четвертой дозой.
Новая Зеландия отложила открытие своих границ
Источник: The Guardian
В ноябре Новая Зеландия, которая почти 2 года была закрытой для туристов, объявила об открытии границ для вакцинированных. Впрочем, уже в декабре страна заявила, что не откроется для иностранцев так, как планировалось ранее.
Островная страна разработала поэтапный план, который должен был "снизить любые потенциальные воздействия на систему здравоохранения Новой Зеландии".
- С 16 января 2022 года в страну должны были разрешить вернуться новозеландцам и резидентам страны, которые находятся в Австралии;
- С 13 февраля 2022 года разрешить въезд всем новозеландцам, находящимся в других странах;
- С 30 апреля 2022 года в страну могли бы въезжать иностранные туристы.
Исследование коронавируса
Собаки лучше всего помогают людям пережить пандемию
Источник: PLoS ONE
Оказалось, что хозяева собак гораздо легче пережили самые тяжелые времена пандемии: они реже испытывали подавленность, их показатели депрессии были ниже по сравнению с теми, кто еще не имеет любимца.
Люди, которые имеют собак также сообщили, что четвероногие друзья помогли им справиться с эмоциональным стрессом (91% респондентов) и поддерживать физическую активность (96%) благодаря ежедневным прогулкам.