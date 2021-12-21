Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За предыдущие сутки, 20 декабря, в Украине обнаружили 6 029 новых случаев заболевания COVID-19. К сожалению, от болезни умерли еще 346 украинцев. В больницы попал 1 061 человек с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. Выздоровели от инфекции – 18 850 человек.

Важно Омикрон оказал влияние на эффективность вакцин, но не все потеряно, – ЕМА

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 496;

Винницкая область – 147;

Волынская область – 279;

Днепропетровская область – 118;

Донецкая область – 413;

Житомирская область – 39;

Закарпатская область – 282;

Запорожская область – 344;

Ивано-Франковская область – 80;

Киевская область – 275;

Кировоградская область – 52;

Луганская область – 108;

Львовская область – 197;

Николаевская область – 165;

Одесская область – 142;

Полтавская область – 602;

Ровненская область – 183;

Сумская область – 122;

Тернопольская область – 84;

Харьковская область – 155;

Херсонская область – 32;

Хмельницкая область – 236;

Черкасская область – 266;

Черновицкая область – 101;

Черниговская область – 111.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости! По состоянию на 21 декабря в Украине зарегистрировали 3 616 716 больных COVID-19. По состоянию на 21 декабря 3 357 405 пациентов уже выздоровели. Впрочем, к сожалению, умерли 93 608 больных.



Смертность от коронавируса в мире на 1 миллион населения / Данные: Worldometers | Инфографика 24 канала

33% тех, кто легко переболел COVID-19, не имеют антител к вирусу, – Кузин

Источник: 24 канал

У трети пациентов, которые легко перенесли COVID-19, вообще не обнаружили антител к вирусу. Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин во время брифинга 21 декабря отметил, что естественный иммунитет не защитит от коронавируса.

В то же время полный курс вакцинации в 100% случаев формирует антитела.

Кроме этого люди, которые перенесли COVID-19 и затем вакцинировались, имеют в 2,5 раза ниже риск заболеть, чем те, кто просто переболел.

Напомним! Вакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Почему важно вакцинироваться / Инфографика 24 канала

В Украине выздоровел первый больной штаммом Омикрон

Источник: 24 канал

В Украине на выходных зафиксировали первый случай штамма Омикрон. По состоянию на 21 декабря больной выздоровел, ПЦР-тест показал отрицательный результат. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин на брифинге 21 декабря.

Что касается случая Омикрона, обнаруженного в Украине. Благодаря тому, что пациент был вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно,

– отметил Игорь Кузин.

13 миллионов украинцев полностью вакцинированы: какие препараты выбирали

Источник: Минздрав

За понедельник, 20 декабря, против коронавируса вакцинировали 110 740 человек. Первую дозу получили 36 056 человек. Тогда как полностью иммунизированы – 74 605 человек.

С начала вакцинальной кампании привили 14 422 443 человека, из них:

получили первую дозу – 14 422 441 человек;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек;

получили дополнительную дозу – 171 человек.

В целом сделали 27 484 089 прививок (и первой, и второй дозой).

Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

В Украину скоро прибудут 45 миллионов доз вакцин

Источник: 24 канал

Украина имеет договоренности на поставку 45 миллионов доз вакцины против COVID-19 в течение 2022 года. Этого должно хватить для ревакцинации против коронавирусной болезни 70% взрослого населения.

Речь идет о таких препаратах:

25 миллионов доз вакцины Pfizer;

6,5 миллионов доз вакцины CoronaVac;

10 миллионов доз по механизму COVAX.

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Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 21 декабря в мире обнаружили свыше 275 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,3 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 50,8 миллиона. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Германия, Великобритания, Франция, Россия и Турция.

В ВОЗ предложили способы окончания пандемии в 2022 году

Источник: The Guardian

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что 2022 год должен стать годом окончания пандемии коронавируса. В частности, в организации рассказали о необходимости разработки вакцин второго и третьего поколения

В США зарегистрировали первую смерть человека, который болел Омикроном

Источник: ABC News

В США зафиксировали летальный случай у человека со штаммом коронавируса Омикрон. Это первая известная зарегистрированная смерть от этого варианта в стране.

Жертвой стал мужчина в возрасте 50 лет. Он не был вакцинирован и имел серьезные проблемы со здоровьем.

Внимание! По официальным данным, вариант коронавируса Омикрон уже стал доминирующим в стране.

Исследования коронавируса

Вакцинированные тоже болеют COVID-19, стоит ли делать прививку

Источник: Annals of Internal Medicine

Целевое испытательное исследование мРНК-вакцин против коронавируса показало, что эффективность препаратов против симптоматического течения болезни со временем снижается. Но на самом деле это не причина отказываться от вакцинации.

Ученые обнаружили, что эффективность вакцины через 7 или больше дней после введения второй дозы вакцины составила 69% для инфекции SARS-CoV-2.

Эффективность снижалась с увеличением возраста и тяжести сопутствующих заболеваний.

Несмотря на это, вакцина все еще защищала от смерти вследствие переноса болезни в 86% случаях.

Эффективность вакцины не снизилась, когда период наблюдения был продлен с 31 марта до 30 июня 2021 года.

Испытания двух препаратов с треском провалились

Источник: Communications Medicine

Клинические испытания, в котором тестировали 2 препарата против COVID-19 легкой степени, провалились. Конечно, с одной стороны это не слишком хорошо, но исследователи видят в этом и положительные стороны – это доказывает жизнеспособность модели дистанционного исследования, в которой потенциальные аритмичные побочные эффекты лекарств надежно и эффективно отслеживаются.

Детали Испытания двух новых COVID-лекарств с треском провалились, но принесли хорошую новость