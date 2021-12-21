ПЦР-тест показал отрицательный результат. Об этом сообщил главный санитарный врач страны Игорь Кузин на брифинге 21 декабря. Он также рассказал, какое сейчас состояние у первого зараженного Омикроном.
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Каково состояние пациента
Игорь Кузин – главный санврач
"Что касается случая Омикрона, обнаруженного в Украине. Благодаря тому, что пациент был вакцинирован еще весной, болезнь протекала почти бессимптомно. Сейчас у него уже отрицательный ПЦР-тест".
Что известно о первом случае Омикрона в Украине
- В Украине зафиксировали штамм коронавируса Омикрон 18 декабря.
- Мужчина болел коронавирусом уже не впервые. Однако он был привит.
- 41-летний больной сначала лечился в частной клинике "Обериг". Поскольку течение заболевания у пациента было легким, его отпустили из стационара домой.
- Некоторые специалисты говорят, что в Украине может быть больше случаев инфицирования этим штаммом.