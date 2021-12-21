ПЛР-тест показав негативний результат. Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін на брифінгу 21 грудня. Він також розповів, який зараз стан у першого зараженого Омікроном.

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Який стан у пацієнта

Ігор Кузін – головний санлікар "Щодо випадку Омікрону, виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно. Наразі в нього вже негативний ПЛР-тест".

Що відомо про перший випадок Оміркону в Україні

В Україні зафіксували штам коронавірусу Омікрон 18 грудня.

Чоловік хворів на коронавірус вже не вперше. Однак, він був щеплений.

41-річний хворий спершу лікувався у приватній клініці "Оберіг". Оскільки перебіг захворювання у пацієнта був легким, його відпустили зі стаціонару додому.

Деякі фахівці кажуть, що в Україні може бути більше випадків інфікування цим штамом.