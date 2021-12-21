Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За попередню добу, 20 грудня, в Україні виявили 6 029 нових випадків захворювання на COVID-19. На жаль, від недуги померли ще 346 українців. До лікарень потрапила 1 061 людина з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. Натомість одужали від інфекції – 18 850 осіб.
Важливо Омікрон вплинув на ефективність вакцин, але не все втрачено, – ЕМА
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1 496;
- Вінницька область – 147;
- Волинська область – 279;
- Дніпропетровська область – 118;
- Донецька область – 413;
- Житомирська область – 39;
- Закарпатська область – 282;
- Запорізька область – 344;
- Івано-Франківська область – 80;
- Київська область – 275;
- Кіровоградська область – 52;
- Луганська область – 108;
- Львівська область – 197;
- Миколаївська область – 165;
- Одеська область – 142;
- Полтавська область – 602;
- Рівненська область – 183;
- Сумська область – 122;
- Тернопільська область – 84;
- Харківська область – 155;
- Херсонська область – 32;
- Хмельницька область – 236;
- Черкаська область – 266;
- Чернівецька область – 101;
- Чернігівська область – 111.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу
33% тих, хто легко перехворів COVID-19, не мають антитіл до вірусу, – Кузін
Джерело: 24 канал
У третини пацієнтів, які легко перенесли COVID-19, взагалі не виявили антитіл до вірусу. Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 21 грудня зазначив, що природній імунітет не захистить від коронавірусу.
Водночас повний курс вакцинації у 100% випадків формує антитіла.
Крім цього люди, які перенесли COVID-19 і потім вакцинувалися, мають у 2,5 раза нижчий ризик захворіти, ніж ті, хто просто перехворів.
Чому важливо вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу
В Україні одужав перший хворий штамом Омікрон
Джерело: 24 канал
В Україні на вихідних зафіксували перший випадок штаму Омікрон. Станом на 21 грудня хворий одужав, ПЛР-тест показав негативний результат. Про це повідомив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін на брифінгу 21 грудня.
Щодо випадку Омікрону, виявленого в Україні. Завдяки тому, що пацієнт був вакцинований ще навесні, хвороба протікала майже безсимптомно,
– зазначив Ігор Кузін.
13 мільйонів українців повністю вакциновані: які препарати обирали
Джерело: МОЗ
За понеділок, 20 грудня, проти коронавірусу вакцинували 110 740 людей. Першу дозу отримали 36 056 людей. Тоді як повністю імунізовані – 74 605 людей.
Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 422 443 людини, з них:
- отримала першу дозу – 14 422 441 людина;
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477 людей;
- отримала додаткову дозу – 171 людина.
Загалом провели 27 484 089 щеплень (і першою, і другою дозою).
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
В Україну скоро прибудуть 45 мільйонів доз вакцин
Джерело: 24 канал
Україна має домовленості на постачання 45 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 протягом 2022 року. Цього має вистачити для ревакцинації проти коронавірусної хвороби 70% дорослого населення.
Мовиться про такі препарати:
- 25 мільйонів доз вакцини Pfizer;
- 6,5 мільйонів доз вакцини CoronaVac;
- 10 мільйонів доз за механізмом COVAX.
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Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 21 грудня у світі виявили понад 275 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 50,8 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія та Туреччина.
У ВООЗ запропонували способи закінчення пандемії у 2022 році
Джерело: The Guardian
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що 2022 рік має стати роком закінчення пандемії коронавірусу. Зокрема, в організації розповіли про необхідність розробки вакцин другого та третього покоління
У США зареєстрували першу смерть людини, яка хворіла на Омікрон
Джерело: ABC News
У США зафіксували летальний випадок у людини зі штамом коронавірусу Омікрон. Це перша відома зареєстрована смерть від цього варіанту в країні.
Жертвою став чоловік, віком 50 років. Він не був вакцинований та мав серйозні проблеми зі здоров'ям.
Дослідження про коронавірус
Вакциновані також хворіють на COVID-19: чи варто робити щеплення
Джерело: Annals of Internal Medicine
Цільове випробувальне дослідження мРНК-вакцин проти коронавірусу показало, що ефективність препаратів проти симптоматичного перебігу хвороби з часом знижується. Але насправді це не причина відмовлятися від вакцинації.
- Вчені виявили, що ефективність вакцини через 7 або більше днів після введення другої дози вакцини склала 69% для інфекції SARS-CoV-2.
- Ефективність знижувалася зі збільшенням віку та тяжкості супутніх захворювань.
- Попри це, вакцина все ще захищала від смерті внаслідок перенесення хвороби у 86% випадках.
- Ефективність вакцини не знизилася, коли період спостереження було продовжено з 31 березня до 30 червня 2021 року.
Випробування двох препаратів з тріском провалились
Джерело: Communications Medicine
Клінічне випробування, в якому тестували 2 препарати проти COVID-19 легкого ступеня, провалилося. Звісно, з одного боку це не надто добре, але дослідники бачать в цьому і позитивні сторони – це доводить життєздатність моделі дистанційного дослідження, в якій потенційні аритмічні побічні ефекти ліків надійно та ефективно відстежуються.
Деталі Випробування двох нових COVID-ліків з тріском провалились, але принесли хорошу новину