Україна готова до ревакцинації 70% населення проти коронавірусу, – МОЗ

Цього має вистачити для ревакцинації проти коронавірусної хвороби 70% дорослого населення. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Важливо 33% тих, хто легко перехворів COVID-19, не мають антитіл до вірусу, – Кузін

Ігор Кузін – головний санлікар "Наразі Україна має домовленості на постачання майже 42 мільйонів доз вакцини проти COVID-19 у 2022 році. Тобто в нас уже гарантовані надходження, щоб 70% населення України мали повноцінну ревакцинацію від коронавірусу двома дозами".

Мовиться про такі препарати:

25 мільйонів доз вакцини Pfizer;

6,5 мільйонів доз вакцини CoronaVac;

10 мільйонів доз за механізмом COVAX.

Що таке COVAX Це глобальна ініціатива, яка об'єднує 180 країн світу. Основна мета цього механізму – прискорення розробки й виробництва вакцин проти COVID-19 та гарантія справедливого і рівного до них доступу.



Окремий фінансовий фонд викуповує потенційні вакцини, щоб щонайменше 20% населення кожної зі 180 країн-членів могли отримати щеплення.



Ініціативу створили для боротьби з нерівністю – ще тоді прогнозувалося, що багаті країни скуплять більшість доступних доз COVID-вакцин.

Вакцинація в Україні

Станом на 21 грудня, понад 13 мільйонів людей отримали дві дози вакцини проти COVID-19 та завершили курс щеплення.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 422 443 людини, з них отримали першу дозу – 14 422 441, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 061 477, отримали додаткову дозу – 171 людина.

Загалом провели 27 484 089 щеплень.

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