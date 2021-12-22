В Ізраїлі робитимуть 4 щеплення, прогноз НАН: новини про коронавірус
Джерело:24 канал
В Україні стабілізувалась ситуація з коронавірус, впродовж доби інфікувались понад 6 тисяч людей. Однак НАН спрогнозували зростання захворюваності після Нового року. В Ізраїлі робитимуть чотири щеплення проти COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 22 грудня.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
За добу, 21 грудня, в Україні виявили 6 363 нових випадків захворювання на COVID-19. На жаль, хвороба забрала життя 301 людини. До лікарень потрапила 2 241 людина з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання.
Днем раніше Омікрон таки небезпечний, термін COVID-сертифікатів скоротили
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 2 124;
- Вінницька область – 1 143;
- Волинська область – 712;
- Дніпропетровська область – 299;
- Донецька область – 386;
- Житомирська область – 308;
- Закарпатська область – 453;
- Запорізька область – 979;
- Івано-Франківська область – 1 581;
- Київська область – 1 309;
- Кіровоградська область – 262;
- Луганська область – 279;
- Львівська область – 628;
- Миколаївська область – 268;
- Одеська область – 2 854;
- Полтавська область – 1 155;
- Рівненська область – 515;
- Сумська область – 420;
- Тернопільська область – 367;
- Харківська область – 578;
- Херсонська область – 608;
- Хмельницька область – 577;
- Черкаська область – 925;
- Чернівецька область – 483;
- Чернігівська область – 281.
Вчені спрогнозували зріст випадків COVID-19 на початку 2022 року
Джерело: НАН
Національна академія наук спрогнозувала пришвидшення поширення COVID-19 в Україні на початку 2022 року. Одразу після святкування Нового року.
Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме:
- 5 947, 4 678 протягом тижня 22 – 28 грудня 2021 року,
- 3 115, 7279 – протягом тижня 29 грудня 2021 року – 4 січня 2022 року.
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 22 грудня у світі виявили понад 276 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 50,8 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія та Туреччина.
В Ізраїлі людям робитимуть четверту дозу COVID-вакцини
Джерело: The Guardian
Ізраїль стане першою країною у світі, де людям робитимуть четверту дозу COVID-вакцини. Нею щеплюватимуть людей віком 60+, а також – медпрацівників та людей із хронічними захворюваннями.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет після наради, присвяченої поширенню штаму Омікрон у світі, закликав людей вакцинуватися. Політик наголосив, що МОЗ країни вже готується до кампанії щеплення четвертою дозою.
Нова Зеландія відклала відкриття своїх кордонів
Джерело: The Guardian
У листопаді Нова Зеландія, яка майже 2 роки була закритою для туристів, оголосила про відкриття кордонів для вакцинованих. Втім, вже у грудні країна заявила, що не відкриється для іноземців так, як планувалося раніше.
Острівна країна розробила поетапний план, який повинен був "знизити будь-які потенційні впливи на систему охорони здоров'я Нової Зеландії".
- З 16 січня 2022 року до країни мали дозволити повернутися новозеландцям і резидентам країни, які перебувають в Австралії;
- З 13 лютого 2022 року дозволити в'їзд всім новозеландцям, які перебувають в інших країнах;
- З 30 квітня 2022 року в країну могли б в'їжджати Іноземні туристи.
Дослідження про коронавірус
Собаки найкраще допомагають людям пережити пандемію
Джерело: PLoS ONE
Виявилося, що господарі собак набагато легше пережили найважчі часи пандемії: вони рідше відчували пригніченість, їхні показники депресії були нижчими у порівнянні з тими, хто ще не має улюбленця.
Люди, які мають собак також повідомили, що чотирилапі друзі допомогли їм впоратися з емоційним стресом (91% респондентів) та підтримувати фізичну активність (96%) завдяки щоденним прогулянкам.