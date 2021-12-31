Обнаружили аутоантитела, в ВОЗ рассказали, почему пандемия затянется: новости о коронавирусе

В Украине несколько выросла заболеваемость коронавирусом. В течение суток инфицировались более 7 тысяч человек. Почти половина населения страны получила прививку против коронавируса. Завтра центры вакцинации закрывают на три дня. В ЮАР смягчили карантинные ограничения. Ученые обнаружили аутоантитела к коронавирусу. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 декабря.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

Вчера, 30 декабря, в Украине подтвердили 7 029 новых случаев заражения коронавирусом. Из них детей 404 ребенка и 185 медработников.

В больницы госпитализировали 1 578 больных COVID-19 пациентов с подозрением на наличие болезни. К сожалению, умерли еще 209 инфицированных. Зато выписали 8 609 людей.

Осторожно Грипп уже в Украине: в Минздраве назвали три штамма, которые циркулируют

Охват тестирования населения

За минувшие сутки в Украине провели 71 748 тестирований на коронавирус. В частности было проведено 29 446 исследований методом ПЦР, 4 748 – методом ИФА и 37 554 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Суточный прирост новых COVID-случаев в регионах

Наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в столице. В Киеве, Киевской и Харьковской областях самый высокий прирост смертности за сутки в каждом из этих регионов из жизни ушли 17 пациентов.

Киев – 1179;

Винницкая область – 266;

Волынская область – 104;

Днепропетровская область – 187;

Донецкая область – 362;

Житомирская область – 205;

Закарпатская область – 176;

Запорожская область – 225;

Ивано-Франковская область – 303;

Киевская область – 266;

Кировоградская область – 53;

Луганская область – 55;

Львовская область – 487;

Николаевская область – 167;

Одесская область – 595;

Полтавская область – 486;

Ровенская область – 206;

Сумская область – 218;

Тернопольская область – 200;

Харьковская область – 236;

Херсонская область – 55;

Хмельницкая область – 261;

Черкасская область – 299;

Черновицкая область – 155;

Черниговская область – 283.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости в Украине

По состоянию на 31 декабря 2021 года в Украине выявили 3 667 649 больных коронавирусом, 3 468 858 из которых преодолели болезнь. К сожалению, COVID-19 унес жизни 95 899 жителей страны.



Недельная статистика смертей от COVID-19 / инфографика 24 канала

Почти половина взрослого населения страны полностью вакцинировался против COVID-19

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 30 декабря, против коронавируса в Украине вакцинировали 101 705 человек. Первую дозу получили 27 065 человек, вторую дозу – 72 834 человека, дополнительную дозу получили 578 человек, бустерную дозу – 1 228 человек.

С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировались 14 698 234 человека. 14 698 232 из них получили первую дозу, 13 698 387 получили 2 дозы.

Зато дополнительную дозу получили 3 880 украинцев, еще 4 900 – бустерную дозу. Всего в Украине провели 28 405 399 прививок против коронавируса.

Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Внимание Украинец заявил, что якобы 18 раз вакцинировался против COVID-19

Завтра закроют центры вакцинации: когда можно будет сделать прививку

Источник: РБК-Украина

31 декабря закроют все центры COVID-вакцинации. Они не будут работать целых 3 дня из-за празднования Нового года. Все центры вакцинации возобновят свою работу 3 января.

Новости о коронавирусе в мире 31 декабря

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 31 декабря в мире обнаружили более 286 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,4 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 54 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия.

В ВОЗ считают, пандемия затянется на неопределенный период

Источник: CNBC

Во Всемирной организации здравоохранения предупредили, что пандемия коронавируса затянется на дольше, чем планировалось. Все из-за того, что могут появиться новые мутировавшие варианты коронавируса, против которых вакцины будут неэффективными.

По мнению гендиректора ВОЗ, деятельность мировых политических лидеров способствовала распространению новых вариантов и возникновению мутаций. Дело в том, что не все страны получили достаточное количество вакцин для иммунизации населения.

Внимание Беременная женщина в Израиле одновременно заболела гриппом и COVID-19

После коронавируса в организме сохраняются аутоантитела

Источник: Cedars-Sinai

Заражение коронавирусом может вызвать аутоиммунный ответ, который долго длится. Даже у тех людей, которые имели легкие симптомы или бессимптомное течение болезни вообще.