То есть, если захотят купить или продать товары за пределами разрешенного списка "тысячи гривен за вакцинацию". Например, если станет известно, что бизнес манипулирует со специальными платежными кодами.

Внимание Книги и билеты на поезд: украинцы рассказали, как тратят "тысячу Зеленского"

Отвечать за блокировку будет Министерство цифровой трансформации Украины. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров №1422.

Как будут наказывать нарушителей

Информацию о нарушениях смогут предоставлять правоохранительные органы. Постановление предусматривает, что в таком случае торговая точка навсегда потеряет право на участие в программе.

Напомним! По установленным правилам, покупать еду и напитки на выплату нельзя.

Ранее с похожим требованием уже выступил Национальный банк Украины. Там требовали от финучреждений следить за целевым использованием "ковидной тысячи". То есть, чтобы люди не могли купить ничего, кроме разрешенных товаров услуг.

Для этого просили тщательно проверять МСС-коды продавцов (они свидетельствуют о сфере деятельности предприятия).

Как нарушают предприниматели

Недавно выяснилось, что сеть ресторанов Mister Cat предлагает на своем сайте потратить 1 000 гривен, выплаченные на карту єПідтримка, на безалкогольные напитки, еду и даже караоке.

В некоторых ресторанах сети подтвердили, что действительно принимают оплату картой. При этом в Кабинете министров утверждают: такие действия неправомерны.

Украинцы продавали тысячу за вакцинацию за наличные

Как только президентская программа вступила в силу, украинцы начали продавать "тысячу Зеленского за вакцинацию" за наличные. Хотят так "заработать" на платформе OLX.

При этом саму "тысячу" оценивают дешевле – в несколько сотен – от 200 до 600 гривен. Такие "предложения" начали появляться почти сразу, как услуга стала доступной, начиная с 19 декабря. Однако еще раньше подчеркивали, что киберполиция будет следить за тем, как украинцы тратят эти деньги.

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На что можно потратить "ковидную тысячу"

Сейчас украинцы могут потратить "тысячу за вакцинацию" только на:

книги;

походы в театры;

кинотеатры;

концерты;

билеты на самолеты и поезда (только в пределах страны);

абонементы в фитнес-клубы или посещение спортзалов.

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