Так, украинцы начали продавать "тысячу Зеленского за вакцинацию" за наличные. Хотят так "заработать" на платформе OLX.

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При этом саму "тысячу" оценивают дешевле – в несколько сотен – от 200 до 600 гривен. Такие "предложения" начали появляться почти сразу, как услуга стала доступной, начиная с 19 декабря. Однако киберполиция будет следить за тем, как украинцы тратят эти деньги.

Схемы мошенников

Например, на платформе Илья из Черновцов продает свою выплату за 600 грн.

"Рассматривается любой товар из списка категорий, на которые можно потратить эту 1 000 со скидкой 40%. Например, вы хотите купить абонемент в спортзал за 1 000 грн. Я вам предлагаю, чтобы я купил его – но за 600 грн", – описал свою "схему" мужчина.



Украинцы продают "тысячу Зеленского" за наличные / Скриншот

Другое объявление – Александр продает выплату за 450 гривен. Не уточняет, как именно будет рассчитываться с покупателем. Впрочем, объявление уже на сайте не доступно.

"Продам 1000 Зеленского за 450 обычных гривен, пишите, звоните", – коротко сформулировал он.



"Ковидную" тысячу продают за 450 гривен / Скриншот

В Харькове, например, предлагают обменять выплату на 200 гривен.

"Заработок для тех, кто вакцинирован дважды и хочет обменять "1 000 Зеленского" на реальные 200 гривен. Работаем по всей Украине", – пообещали "дельцы".

Другие же конкретной цены не высказывают. Только отмечают, что будут покупать исключительно билеты почти за полцены.

На выплату покупают пиво

В соцсети TikTok пользователь рассказал о том, как умудрился купить пива на "тысячу за вакцинацию" в баре кинотеатра. Впрочем в комментариях сомневаются, что это реально. Отмечают, что из-за другого кода вида торговой точки невозможно купить не только алкоголь, но и попкорн.

Напомним! По установленным правилам, покупать еду и напитки на выплату нельзя.

https://www.tiktok.com/@instadvokat/video/7043408014321159429?lang=uk-UA&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1

Как будут предотвращать мошенничество

Источник: телеграм Федорова

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров отмечал, что киберполиция будет отслеживать подозрительные ситуации, связанные с выплатой "тысячи Зеленского за вакцинацию".

При этом он напомнил: обналичить выплату невозможно. А получить ее можно исключительно в приложении Дия.

Поэтому не ведитесь на мошенников. Киберполиция внимательно будет отслеживать все подозрительные ситуации и выплаты,

– подчеркнул министр.

На что можно потратить деньги

В список услуг входит: спортзал, книги, билеты в кино, театр, музеи, концерты или поездки внутри страны. Потратить деньги на категории товаров и услуг, которых нет в списке, перевести их на другую карту, снять наличными будет невозможно.

Важно! Деньги человек получает на 4 месяца. Если за это время их не потратить, то счет закроют. Программа реализуется только в приложении "Дия".

Интересно, что многие украинцы начали тратить выплату сразу же после ее получения. В основном деньги идут на книги, билеты в кино, билеты на концерты, билеты на поезда.

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