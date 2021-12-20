Так, українці почали продавати "тисячу Зеленського за вакцинацію" за готівку. Хочуть так "заробити" на платформі OLX.
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При цьому саму "тисячу" оцінюють дешевше – у кілька сотень – від 200 до 600 гривень. Такі "пропозиції" почали з'являтися майже одразу, як послуга стала доступною, починаючи з 19 грудня. Однак кіберполіція стежитиме за тим, як українці витрачають ці гроші.
Схеми шахраїв
Наприклад, на платформі Ілля із Чернівців продає свою виплату за 600 гривень.
"Розглядається будь-який товар із переліку категорій, на які можна витратити цю 1 000 зі знижкою 40%. Наприклад, ви хочете купити абонемент у спортзал за 1 000 гривень. Я вам пропоную, щоб я купив його – але за 600 гривень", – описав свою "схему" чоловік.
Українці продають "тисячу Зеленського" за готівку / Скриншот
Інше оголошення – Олександр продає виплату за 450 гривень. Не уточнює, як саме розраховуватиметься із покупцем. Втім, оголошення уже на сайті не доступне.
"Продам 1000 Зеленського за 450 звичайних гривень, пишіть, дзвоніть", – коротко сформулював він.
"Ковідну" тисячу продають за 450 гривень / Скриншот
У Харкові, наприклад, пропонують обміняти виплату на 200 гривень.
"Заробіток для тих, хто вакцинований двічі та хоче обміняти "1 000 Зеленського" на реальні 200 гривень. Працюємо по всій Україні", – пообіцяли "ділки".
Інші ж конкретної ціни не виславляють. Лише зазначають, що купуватимуть виключно квитки майже за пів ціни.
На виплату купують пиво
У соцмережі TikTok користувач розповів про те, як примудрився купити пива на "тисячу за вакцинацію" у барі кінотеатру. Втім у коментарях сумніваються, що це реально. Зазначають, що через інший код виду торгової точки неможливо купити не лише алкоголь, а й попкорн.
Як запобігатимуть шахрайству
Джерело: телеграм Федорова
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначав, що кіберполіція відслідковуватиме підозрілі ситуації, пов'язані з виплатою "тисячі Зеленського за вакцинацію".
При цьому він нагадав: перевести виплату у готівку неможливо. А отримати її можна виключно у застосунку Дія.
Тому не ведіться на шахраїв. Кіберполіція уважно відслідковуватиме всі підозрілі ситуації та виплати,
– наголосив міністр.
На що насправді можна витратити гроші
У перелік послуг входить: спортзал, книги, квитки в кіно, театр, музеї, концерти або поїздки всередині країни. Витратити гроші на категорії товарів та послуг, яких немає у переліку, перевести їх на іншу картку, зняти готівкою буде неможливо.
Цікаво, що багато українців почали витрачати виплату відразу ж після її отримання. Здебільшого гроші йдуть на книги, квитки у кіно, квитки на концерти, квитки на потяги.