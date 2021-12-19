За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, Монобанк, Альфа-банк та А-банк почали виплачувати гроші раніше. Водночас він запевнив, що клієнти інших банків, які беруть участь в проєкті, отримають гроші протягом 10 днів.

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На що українці витрачають гроші

Лідером можливих категорій стали книги. На другому місці опинились кінотеатри, зокрема, показник, такий самий, як і у книг. Також за отримані від держави гроші українці купують на залізничні квитки.

Федоров запевняє, що попередньо проєкт розрахований на один рік, тому встигнуть отримати і витратити гроші всі.

Міністр також нагадує, що не варто забувати оновлювати додаток Дія після того, як скористались необхідною послугою.

Як скористатись програмою

Старт "єПідтримки" обіцяли на 20 – 21 грудня. Втім, уже 16 числа банки почали перераховувати українцям обіцяну главою держави тисячу гривень за вакцинацію.

19 грудня проєкт запустили офіційно у додатку Дія. Мінцифри запевняло, що подібна інноваційна послуга технічно впроваджується у світі вперше.

Щоб подати заявку на отримання грошей треба повністю вакцинуватись і отримати "зелений" COVID-сертифікат у додатку Дія. Необхідно також бути громадянином України старше 18 років. Щоб виплата надійшла до кінця 2021 року, треба зареєструватись з 19 по 29 грудня і не забувати оновлювати Дію.

Вам можуть знадобитися детальніші дії для отримання грошей: дивіться відео

Повний допис Михайла Федорова у телеграмі

Вже понад 3 мільйони українців успішно скористалися послугою єПідтримка.

Більшість із них уже отримали гроші (Монобанк, Альфа-банк та А-банк почали платити раніше), клієнти інших банків, які приєдналися до проекту, отримають протягом 10 днів.

За кількістю витрачених грошей лідери категорій:

1. Книжки.

2. Кінотеатри (показник практично такий самий як і у книг).

3. Залізничний транспорт.

Нагадаю, що попередньо проєкт розрахований на один рік, тому всі точно встигнуть.

Не забувайте оновлювати програму Дія, після отримання супер-зручної та швидкої послуги — ставити 5 зірочок у маркетах.